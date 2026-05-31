Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı

Yaklaşık iki hafta önce mide kanaması geçirerek yoğun bakıma alınan sanatçı Haluk Levent, doktorların dinlenme tavsiyelerine rağmen Tokat'ta sahneye çıktı. Ancak konser sırasında rahatsızlanan Levent, programı yarıda kesmek zorunda kaldı.

ESKİŞEHİR KONSERİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Eskişehir Kültür Yolu Festivali'ndeki konserinin ardından Ankara'ya giden Haluk Levent yolda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde mide kanaması geçirdiği belirlendi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kanamanın endoskopik müdahaleyle durdurulduğu, kendisine kan nakli yapıldığı ve bir süre yoğun bakımda takip edildiği açıklandı.

TOKAT'TA SAHNEYE ÇIKTI AMA...

Tedavisinin ardından taburcu edilen sanatçı, kısa süre sonra yeniden kamuoyu önüne çıktı. Geçtiğimiz günlerde bir futbol karşılaşmasını tribünden takip eden Levent'in sağlık durumunun iyiye gittiği görülmüştü.

Ancak bugün Tokat'ta verdiği konserde yeniden sağlık sorunu yaşayan Levent, sahnede seyircilere dönerek yaklaşık 10 dakikadır şiddetli mide ağrısı çektiğini söyledi. Sanatçı, "Biraz nefes alsam olur mu? Biraz dinlenip hemen geleceğim" diyerek konsere ara verdi.

Konseri yarıda bırakan Levent için Ataköy Belediye Başkanı Ömer Bayrak, “Haluk Levent rahatsızlığına rağmen buraya kadar gelmiş, bu bile yeterli sağ olsun” dedi.