İstanbul'a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı

Çanakkale'den İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü, gece saatlerinde trafikte tehlikeli anlar yaşadı. Görüntülerde bir otomobilin otobüsün önünü kestiği, araçtan inen kişilerin otobüse yönelerek sürücüyle tartıştığı görüldü. Olay sırasında yolcular büyük panik yaşadı.

OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, seyir halindeki yolcu otobüsünün önüne bir otomobilin geçtiği görüldü. Bir süre otobüsün önünde ilerleyen araç daha sonra yolu kapatarak otobüsü yavaşlatmaya çalıştı.

ARAÇTAN İNİP OTOBÜSE YÖNELDİLER

Görüntülerde otomobilden inen bir kişinin otobüsün önüne gelerek sürücüye tepki gösterdiği ve bağırdığı anlar yer aldı. Olayın ilerleyen dakikalarında şahısların otobüse zarar verdiği ve yolculara korku dolu anlar yaşattığı iddia edildi.

YOLCULAR PANİK YAŞADI

Gece saatlerinde yaşanan olay nedeniyle otobüsteki yolcuların tedirgin olduğu öğrenildi. Olayın nasıl başladığı ve taraflar arasında daha önce herhangi bir tartışma yaşanıp yaşanmadığı henüz netlik kazanmadı.

Yaşananlarla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.