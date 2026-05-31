Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti

31.05.2026 17:05
Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Gökdeniz Gürpüz'ün takımdan ayrılacağı iddia edildi. Daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmek isteyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla üç sezonda sadece 7 maçta görev aldı. Genç futbolcu, şampiyonluk kutlamalarına katılmamasıyla da gündeme gelmişti.

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona erecek olan genç orta saha Gökdeniz Gürpüz'ün takımdan ayrılma kararı aldığı öne sürüldü.

VEDA KARARI ALDI

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro yapılanması sürüyor. Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek isimlerden Gökdeniz Gürpüz'ün de takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi. Sabah'ın haberine göre genç futbolcu, kariyerine daha fazla süre bulabileceği bir kulüpte devam etmek istiyor.

DAHA ÇOK OYNAMAK İSTİYOR

20 yaşındaki orta saha oyuncusunun ayrılık kararında forma şansı bulamamasının etkili olduğu belirtildi. Genç futbolcunun düzenli olarak sahaya çıkabileceği bir takıma transfer olmayı hedeflediği ifade edildi.

KUTLAMALARA KATILMAMIŞTI

Gökdeniz Gürpüz, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında da yer almamıştı. Genç oyuncunun kutlamalara katılmaması taraftarların dikkatini çekmiş ve sosyal medyada çeşitli yorumlara neden olmuştu.

DORTMUND'DAN GELMİŞTİ

2023 yılında Borussia Dortmund altyapısından Galatasaray'a transfer edilen Gökdeniz, beklentilere rağmen A takımda kalıcı bir yer edinemedi. Genç futbolcu, sarı-kırmızılı formayla üç sezonda yalnızca 7 resmi maçta görev aldı.

BATUHAN ŞEN'İN ARDINDAN

Galatasaray'da ayrılık kararı alan isimler arasına Gökdeniz Gürpüz de katıldı. Daha önce sözleşmesi sona erecek olan kaleci Batuhan Şen'in Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
