Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler

31.05.2026 17:08
Bayram tatilini Adalar’da geçiren binlerce vatandaşın dönüş yolculuğu çileye dönüştü. İskelelerde adım atacak yer kalmazken, vapura binmek isteyen kalabalık birbirini ezdi. Yaşanan insan seli kameralara yansırken duruma isyan eden bir Ada sakini, "Yetkililere sesleniyorum, buna bir çözüm bulun. Bayram günleri burada evi olanlar için cehenneme dönüyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Dokuz günlük bayram tatilini fırsat bilerek İstanbul’un gözbebeği Adalar’a akın eden binlerce vatandaşın dönüş yolculuğu tam bir çileye dönüştü. Tatilin son gününde iskelelere yüklenen devasa kalabalık, adeta bir insan seline neden oldu. Kameralara yansıyan görüntülerde, vatandaşların vapurlara binebilmek için deyim yerindeyse birbirlerini ezdikleri, iskelede adım atacak yer kalmadığı görüldü.

İSKELELERDE İNSAN SELİ: İZDİHAM KAMERALARA YANSIDI 

Bayramın tadını Adalar’da çıkarmak isteyen günübirlikçiler ile yazlıkçıların aynı anda dönüşe geçmesi, Büyükada, Heybeliada ve Kınalıada iskelelerini kilitledi. Sefer saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte vapura ilk binenlerden olmak isteyen kalabalık arasında büyük bir arbede ve izdiham yaşandı. Turnikelerin önünde biriken ve metrelerce uzayan kuyruklarda vatandaşlar yürümekte bile güçlük çekerken, iskeledeki yoğunluk tehlikeli boyutlara ulaştı.

"BAYRAM GÜNLERİ ADA SAKİNLERİ İÇİN CEHENNEME DÖNÜYOR"

Yaşanan bu kontrolsüz yoğunluk ve turnikelerdeki ezilme tehlikesi, sadece tatilcileri değil, Adalar’da yerleşik olarak yaşayan vatandaşları da isyan ettirdi. Ulaşımın ve hayatın durma noktasına geldiğini belirten bir Ada sakini, yetkililere şu sözlerle sert tepki gösterdi:

"Yetkililere sesleniyorum. Buna bir çözüm bulun. Ada'da yaşayan insanlara da saygısızlık. Bayram günleri Ada'da evi olan insanlar için cehenneme dönüyor. Lütfen çözüm bulun."

KALICI ÇÖZÜM ÇAĞRISI 

Her bayram ve uzun tatil döneminde benzer kaos manzaralarının yaşandığı Adalar’da, nüfusun taşıma kapasitesinin katbekat üzerine çıkması her yıl aynı altyapı ve ulaşım krizlerini doğuruyor. Ezilme tehlikesi atlatarak zorlu bir dönüş yolculuğu yapan tatilciler ile hayatı kâbusa dönen Ada sakinleri, bu kontrolsüz kalabalığa karşı acilen kalıcı bir önlem alınmasını bekliyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 18:12:41.
