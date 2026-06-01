Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı

01.06.2026 11:10
Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Hakan Taşıyan, İstanbul'da bir ciğerci de sahne aldı. Bir dönem sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü ismin bu halini görenler "Değerli sanatçıları bu hale düşüren düzen utansın" demekten kendini alamadı.

Arabesk ve fantezi müzik dünyasında "Güz Gülleri" gibi unutulmaz şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran usta isim Hakan Taşıyan, İstanbul’da bir ciğerci restoranında sahne aldı. Uzun süre boyunca ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve gördüğü tedavilerin ardından yeniden ayağa kalkan ünlü şarkıcının bir ciğercide şarkı söylediği anlar, sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

SAĞLIK SAVAŞINDAN CİĞERCİ SAHNESİNE

Geçtiğimiz yıllarda organ nakli operasyonları geçiren ve ölümden dönen Hakan Taşıyan, müziğe olan tutkusundan vazgeçmeyerek yeniden dinleyicileriyle buluşmaya başladı. Ancak usta sanatçının büyük stadyumlar ve dev konser salonları yerine bir ciğerci dükkanında, sınırlı sayıda dinleyiciye şarkı söylemesi hayranlarının yüreğini burktu.

"DEĞERLİ SANATÇILARI BU HALE DÜŞÜRENLER UTANSIN"

Hakan Taşıyan’ın ciğercideki performansına ait görüntüler kısa sürede video paylaşım sitelerinde ve sosyal medya platformlarında viral oldu. Sanatçının mütevazı ve bitkin hali dikkat çekerken, binlerce kullanıcı müzik sektörüne ve vefasızlığa sitem etti. Görüntülerin altına yorum yağdıran Taşıyan hayranları, "Bir döneme yön veren, milyonlarca albüm satan değerli sanatçıları bu hale düşüren düzen utansın" diyerek sitemlerini dile getirdi. 

    Yorumlar (3)

  • Bi Acayip Adam Bi Acayip Adam:
    buzamana kadar bu adamı ne magazında nede orda burda ayıp bırsey yuaparken gordum aynı orhan baba muslum baba gıbı karekterlı bır adam 1 1 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Sanatın sanatçıya vefasızlığımı desek bilemedim yazık 0 0 Yanıtla
  • Hasan ÇALI Hasan ÇALI:
    Sanatçı halka hitap etmek için sanatını icra eder.Ciğercidekiler müşteri değil mi. Hem sanatçıların daha büyük mekanlarda çalışması demek bilet fiyatlarınında uçuk fiyatta satılması anlamına gelir.Herkeste o bileti alamaz ve bu değerli sanatçıları göremez anlamına gelir. Bence sanaçılar her yerde çalışmalılar.Bunun ayıbı olmaz.İş iştir. Parayı veren düdüğü çalar hesabı.Az veya çok dememek lazım. Yoksa bu haberden Ciğerci diye mekanın ve halkın küçümsenmesi anlamı çıkar bundan. 0 0 Yanıtla
