Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı

Arabesk ve fantezi müzik dünyasında "Güz Gülleri" gibi unutulmaz şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran usta isim Hakan Taşıyan, İstanbul’da bir ciğerci restoranında sahne aldı. Uzun süre boyunca ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve gördüğü tedavilerin ardından yeniden ayağa kalkan ünlü şarkıcının bir ciğercide şarkı söylediği anlar, sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

SAĞLIK SAVAŞINDAN CİĞERCİ SAHNESİNE

Geçtiğimiz yıllarda organ nakli operasyonları geçiren ve ölümden dönen Hakan Taşıyan, müziğe olan tutkusundan vazgeçmeyerek yeniden dinleyicileriyle buluşmaya başladı. Ancak usta sanatçının büyük stadyumlar ve dev konser salonları yerine bir ciğerci dükkanında, sınırlı sayıda dinleyiciye şarkı söylemesi hayranlarının yüreğini burktu.

"DEĞERLİ SANATÇILARI BU HALE DÜŞÜRENLER UTANSIN"

Hakan Taşıyan’ın ciğercideki performansına ait görüntüler kısa sürede video paylaşım sitelerinde ve sosyal medya platformlarında viral oldu. Sanatçının mütevazı ve bitkin hali dikkat çekerken, binlerce kullanıcı müzik sektörüne ve vefasızlığa sitem etti. Görüntülerin altına yorum yağdıran Taşıyan hayranları, "Bir döneme yön veren, milyonlarca albüm satan değerli sanatçıları bu hale düşüren düzen utansın" diyerek sitemlerini dile getirdi.