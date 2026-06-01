50 bin liraya bilet satan ünlü rapçi Travis Scott sahnede sadece 20 dakika kaldı

01.06.2026 08:27
Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'ın konseri, etkinliğin ardından eleştirilerin odağı oldu. Bilet fiyatlarının 50 bin TL'yi bulduğu organizasyonda Scott, yaklaşık bir saat geç sahneye çıktı ve yaklaşık 20 dakika sahnede kaldı. Yüksek ücret ödeyen birçok izleyici beklentilerinin karşılanmadığını belirtirken, yüzünü kapatan aksesuarlarla sahne alması da tartışma yarattı. Ünlü rapçi, konser sonunda bazı izleyiciler tarafından yuhalanarak alandan ayrıldı.

İstanbul'da düzenlenen konserde dünyaca ünlü rapçi Travis Scott planlanan saatten yaklaşık bir saat sonra sahneye çıktı. Uzun süre bekleyen hayranlar, sanatçının performansını izlemek için saatler öncesinden etkinlik alanını doldurdu. Ancak konserin başlamasının ardından yaşananlar, birçok izleyicinin beklentilerini karşılamadı.

PERFORMANSIN SÜRESİ TARTIŞMA YARATTI

50 bin liraya varan biletleri alıp etkinliğe katılanların paylaşımlarına göre Travis Scott'ın sahne performansı yaklaşık 20 dakika sürdü. Kısa süren konser, yüksek ücret ödeyen hayranların tepkisine neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı izleyicilerin sanatçıyı yuhaladığı görüldü. Konser sonrası yapılan paylaşımlarda, sahne süresinin beklentilerin oldukça altında kaldığı yönünde yorumlar öne çıktı.

YÜZÜNÜ KAPATMASI DA ELEŞTİRİLDİ

Konsere katılan birçok kişi, Travis Scott'ın sahne boyunca yüzünü büyük ölçüde kapatan aksesuarlar kullandığını dile getirdi. Sanatçının sahne görünümü de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tepki mesajlarının yanı sıra çok sayıda mizahi paylaşım yapılırken, "Fake Travis" yorumları kısa sürede dikkat çekti.

BİLET FİYATLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Travis Scott'ın Türkiye'deki ilk organizasyonu daha konser gerçekleşmeden bilet fiyatlarıyla konuşulmuştu. Bazı kategorilerde bilet fiyatlarının 50 bin TL seviyelerine kadar yükseldiği belirtilirken, kara borsada rakamların çok daha yüksek seviyelere çıktığı iddia edilmişti. Sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenen etkinlik, Türkiye'deki en pahalı konser organizasyonları arasında gösteriliyordu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Konserin ardından binlerce kişi yaşadığı deneyimi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kullanıcıların büyük bölümü, ödedikleri ücret karşılığında bekledikleri performansı göremediklerini ifade etti.

Özellikle konser süresinin kısa olması, sanatçının sahneye geç çıkması ve seyirciyle sınırlı etkileşim kurması en çok eleştirilen başlıklar arasında yer aldı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
