Kayseri'nin Felahiye ilçesinde viyadükten Kızılırmak'a düşen 29 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, 29 Mayıs tarihinde H.G.'nin (29) ilçede bulunan Yaşar Karayel Viyadüğü'nden Kızılırmak'a düştüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD, polis dalgıç, UMKE, sağlık ekipleri, itfaiye ve Türkuaz Sualtı Arama Kurtarma Derneği dalgıçları sevk edildi. Dalgıçlar su altında arama gerçekleştirirken, botlarla da yüzeyde arama yapıldı.
Bugün yapılan arama çalışmalarında H.G.'nin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. - KAYSERİ
Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri'de Viyadükten Düşen Genç Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?