Kolombiya\'da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda en fazla oyu alan Vatan Savunucuları Hareketi'nin (Defensores de la Patria) adayı Abelardo de la Espriella, Barranquilla kentinde destekçilerine hitap etti.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun seçim sonuçlarına yönelik açıklamalarına tepki gösteren de la Espriella, ilk turun kazananı olduklarını belirterek sert ifadeler kullandı.

De la Espriella, "Gustavo Petro, seçim sonuçlarını görmezden gelmeye sakın cüret etmeyin, çünkü halk ayağa kalkar ve sizi cezalandırır. Sayın Petro ve Ivan Cepeda, sizler emekli edeceğimiz bir çift haydutsunuz." dedi.

ABD'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

Konuşmasında ABD'ye de seslenen de la Espriella, seçim sürecinin yakından takip edilmesini istedi. De la Espriella, "Kolombiya düşmanlarını cezalandıracağız. Bugün halk, iradesini ortaya koydu. Siyasi tarihte ilk kez, bağımsız, sözünü sakınmayan ve gereken kararlılığa sahip bir lider, zafere ulaşmak adına ilk turu kazandı. ABD bu ikinci turu yakından takip etsin. Bu mücadelenin en ön safında ben olacağım. Demokrasimizi savunmak ve gerekirse Kolombiya için canımı feda etmek üzere buradayım." ifadelerini kullandı.

CEPEDA'DAN SAYIM SÜRECİNE İLİŞKİN İTİRAZ

İktidar partisi Tarihsel İttifak'ın (Pacto Historico) adayı Ivan Cepeda ise başkent Bogota'da partililerine seslenerek seçim sonuçlarına ilişkin bazı soru işaretleri bulunduğunu savundu. Sisteme dahil edilmeyen oylar olduğunu öne süren Cepeda, Cumhurbaşkanı Petro'nun ön sayım sonuçlarında "855 bin kişilik sapma olduğu" yönündeki açıklamalarının netliğe kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Oy satın alma iddialarının araştırılmasını isteyen Cepeda, "Demokrasi çerçevesinde sayım komisyonlarının görevlerini yerine getirmesini ve kullanılan her oyun şeffaf şekilde incelenmesini talep ediyoruz. Mücadelemizi sürdüreceğiz ve ikinci turda sizin cumhurbaşkanınız olacağım." dedi.

VALENCİA DESTEĞİNİ AÇIKLADI

İlk turda oyların yüzde 6,92'sini alan Demokratik Merkez (Centro Democratico) partisinin adayı Paloma Valencia da ikinci turda Abelardo de la Espriella'yı destekleyeceğini açıkladı. Bogota'daki parti merkezinde konuşan Valencia, de la Espriella'yı ilk turdaki başarısından dolayı tebrik etti.

Cepeda'yı eleştiren Valencia, "Ivan Cepeda ve onun projesini mağlup etmek için bu mücadeleyi sürdüreceğim. Her zaman Kolombiyalıların pes etmediği söylenir, bu çok doğrudur." ifadelerini kullandı.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI

Kolombiya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda hiçbir aday yüzde 50'nin üzerine çıkamadı. Resmi sonuçlara göre aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella oyların yüzde 43,62'sini alarak ilk sırada yer aldı. İktidar partisi Tarihsel İttifak'ın adayı Ivan Cepeda ise yüzde 41,13 oyla ikinci oldu.

Hiçbir adayın gerekli çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle de la Espriella ile Cepeda, 21 Haziran'da yapılacak ikinci tur seçimlerinde cumhurbaşkanlığı için yarışacak.