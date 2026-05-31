Kanye West sahnede duyurdu: 118 bin kişiyle tüm zamanların rekoru İstanbul'da kırıldı

31.05.2026 00:03
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda tarihi bir başarıya imza attı. Yaklaşık 118 bin kişinin akın ettiği dev organizasyonda hayranlarına seslenen West, tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum performansı rekorunu kırdıklarını açıkladı. Büyük ilgi nedeniyle metro hatlarında izdihamın yaşandığı ve girişte bilet turnikelerinde teknik aksaklıkların görüldüğü gecede, stadyumu tamamen dolduran 118 bin müziksever unutulmaz bir müzik şölenine tanıklık etti.

Dünya müzik tarihinin en büyük prodüksiyonlarından biri İstanbul’da gerçeğe dönüştü. Rap müziğin sıra dışı ismi Kanye West, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nu hınca hınç dolduran on binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Ancak dev organizasyonun perde arkasında, İstanbul’un ulaşım altyapısını felç eden büyük bir izdiham ve bilet krizi yaşandı.

"118 BİN KİŞİYLE TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDIK"

Görsel bir şölene dönüşen ve ışık şovlarıyla büyüleyen dev sahnede hayranlarının coşkulu çığlıkları eşliğinde mikrofonu alan Kanye West, İstanbul seyircisine teşekkür ederek tarihi rekoru şu sözlerle duyurdu: "Size şunu söylemek istiyorum; burada tam 118 bin kişi var ve biz bu gece tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum performansı rekorunu kırdık!"

Dev organizasyonda Kanye West’in yanı sıra Motive, Sena Şener, Pera, Mavi ve Yener Çevik gibi Türk müziğinin sevilen isimleri de sahne aldı. Before ve after party’lerle desteklenen etkinlikte, 16 yaşından küçüklerin alana sadece ebeveyn refakatiyle alınması gibi sıkı güvenlik önlemleri uygulandı.

M9 METRO HATTI'NDA İNSAN SELİ: İZDİHAM YAŞANDI

Tarihi konserin coşkusu stadyumda zirve yaparken, alana ulaşmaya çalışan binlerce kişi ise adeta bir hayatta kalma mücadelesi verdi. Etkinlik saatinin yaklaşmasıyla birlikte Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na yönelen kalabalık, özellikle M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı’nda devasa bir izdihama yol açtı. İstasyonlardaki peronlar, koridorlar ve aktarma noktaları tamamen kilitlenirken, insan seli nedeniyle yürüyen merdivenler işlevini yitirdi.

GİRİŞTE QR KOD KRİZİ: BİLETLER OKUNMADI

Ulaşım çilesini aşarak stadyum kapılarına varan binlerce müziksever, bu kez de turnikelerde büyük bir şok yaşadı. Edinilen bilgilere göre; konser girişi sırasında sistemde yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle çok sayıda izleyicinin biletindeki QR kodlar okunamadı.

Satın aldıkları biletlerle içeri girmekte zorlanan ve kapıda kalan yüzlerce kişi ile stadyum görevlileri arasında sert tartışmalar ve gerginlikler yaşandı. Tüm bu aksaklıklara ve organizasyonel krizlere rağmen stadyumu hınca hınç dolduran 118 bin kişi, dünya çapındaki bu tarihi müzik şölenine tanıklık etmiş oldu.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Öte yandan tarihi konsere tanıklık etmek isteyen ekran, müzik ve magazin dünyasının popüler isimleri de stadyumdaki yerini aldı. Konseri izlemeye gelenler arasında Afra Saraçoğlu, Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya, Hazar Ergüçlü, Leya Kırşan, Defne Samyeli ile kızları Deren ve Derin Talu ile şarkıcı Elif Buse Doğan gibi çok sayıda ünlü isim dikkat çekti.

