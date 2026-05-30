İstanbul'un Fethinin 573. Yılında 1453 Dronlu Görkemli Gösteri
İstanbul'un Fethinin 573. Yılında 1453 Dronlu Görkemli Gösteri

30.05.2026 23:03
İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yenikapı Etkinlik Alanı’nda 1453 dron kullanılarak fetih temalı ışık ve fotoğraf gösterisi yapıldı. Gösteride Fatih Sultan Mehmet ve Türk Bayrağı figürleri de yer aldı.

İstanbul Valiliği tarafından, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında dron ve ışık gösterisi gerçekleştirildi. Yenikapı Sahili'nde düzenlenen etkinlikte, 1453 dron kullanılarak fetih temalı fotoğraf ve ışık gösterisi yapıldı. İstanbul'un birçok noktasından görünen dronlar, İstanbul'un fethinin gökyüzünde oluşturdukları görsel şölen ile anlattı. Dron ve ışık koreografisi arasında Fatih Sultan Mehmet'in dehası ve fetihle ilgili önemli fotoğraf yer aldı. Gösteri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk Bayrağı ile son buldu.

Kaynak: DHA

