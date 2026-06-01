İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan\'ın istifa ettiği iddiasını yalanladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevinden ayrıldığı yönündeki haberler ülke gündemine oturdu. Bazı yabancı medya kuruluşları, reformist liderin devlet yönetiminde Devrim Muhafızları'nın etkisinin artmasından rahatsızlık duyduğu ve istifa mektubunu Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in ofisine sunduğu yönünde iddialar ortaya attı.

Ancak Cumhurbaşkanlığı çevreleri ve devlet destekli medya kuruluşları bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Tasnim Haber Ajansı, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde Pezeşkiyan'ın görevine devam ettiğini ve istifa iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

PEZEŞKİYAN'DAN GÖREV MESAJI

İstifa söylentilerinin ardından İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde 71 yaşındaki Pezeşkiyan'ın danışmanlarıyla bir toplantıya başkanlık ettiği görüldü.

Eski bir kalp cerrahı olan Pezeşkiyan, toplantıda İran'ın karşı karşıya olduğu sorunlara rağmen ülkenin kalkınması ve refahı için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı. Reformist lider, ekonomik sıkıntıların aşılması ve ülkenin yeniden güçlenmesi için çalışmaların devam edeceği mesajını verdi.

ABD İLE ATEŞKES SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İddiaların ortaya çıkması, İran ile ABD arasında devam eden hassas ateşkes sürecine denk geldi. Son aylarda iki ülke arasında yaşanan askeri gerilimin ardından sağlanan ateşkesin geleceği yakından takip ediliyor.

Tahran yönetimi son günlerde Washington'u bazı askeri faaliyetlerle ateşkes ruhunu zedelemekle suçlarken, diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. İranlı yetkililer olası ihlallere karşı gerekli adımları atacaklarını belirtirken müzakerelerin tamamen sona ermediğinin altını çizdi.

İRAN'DA SİYASİ GERİLİM ARTIYOR

Pezeşkiyan yönetimi dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra içeride de yoğun siyasi baskılarla karşı karşıya bulunuyor. Özellikle muhafazakâr çevreler, ABD ile yürütülen görüşmelere eleştirel yaklaşırken reformist kanat diplomatik çözüm ve ekonomik açılım çağrılarını sürdürüyor.

Uzmanlar, son dönemde yayılan istifa söylentilerinin İran'daki siyasi güç mücadelesinin bir yansıması olabileceğini değerlendiriyor. Reformist Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın göreve geldiği günden bu yana hem ekonomik kriz hem de dış politika kaynaklı baskılarla mücadele ettiği belirtiliyor.

DAHA ÖNCE DE BENZER İDDİALAR ORTAYA ATILMIŞTI

İran siyasetinde daha önce de üst düzey isimler hakkında benzer istifa iddiaları gündeme gelmişti. Pezeşkiyan hakkında da geçmiş aylarda çeşitli söylentiler ortaya atılmış, ancak resmi makamlar bu iddiaları yalanlamıştı.

Son gelişmeyle birlikte Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan görüntüler ve yapılan açıklamalar, Pezeşkiyan'ın görevine devam ettiği yönündeki mesajı güçlendirdi.