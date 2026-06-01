İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiasını yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiasını yalanladı

İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan\'ın istifa ettiği iddiasını yalanladı
01.06.2026 06:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın istifa ettiği yönündeki iddialar uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Ancak Cumhurbaşkanlığı kaynakları ve devlet medyası haberleri yalanladı. Pezeşkiyan'ın danışmanlarıyla toplantı yaptığı görüntüler yayımlanırken, görevine devam ettiği mesajı verildi. İddiaların, İran ile ABD arasında devam eden kırılgan ateşkes süreci ve ülkedeki siyasi gerilimlerin arttığı bir dönemde ortaya çıkması dikkat çekti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevinden ayrıldığı yönündeki haberler ülke gündemine oturdu. Bazı yabancı medya kuruluşları, reformist liderin devlet yönetiminde Devrim Muhafızları'nın etkisinin artmasından rahatsızlık duyduğu ve istifa mektubunu Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in ofisine sunduğu yönünde iddialar ortaya attı.

Ancak Cumhurbaşkanlığı çevreleri ve devlet destekli medya kuruluşları bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Tasnim Haber Ajansı, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde Pezeşkiyan'ın görevine devam ettiğini ve istifa iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

PEZEŞKİYAN'DAN GÖREV MESAJI

İstifa söylentilerinin ardından İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde 71 yaşındaki Pezeşkiyan'ın danışmanlarıyla bir toplantıya başkanlık ettiği görüldü.

Eski bir kalp cerrahı olan Pezeşkiyan, toplantıda İran'ın karşı karşıya olduğu sorunlara rağmen ülkenin kalkınması ve refahı için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı. Reformist lider, ekonomik sıkıntıların aşılması ve ülkenin yeniden güçlenmesi için çalışmaların devam edeceği mesajını verdi.

İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiasını yalanladı

ABD İLE ATEŞKES SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İddiaların ortaya çıkması, İran ile ABD arasında devam eden hassas ateşkes sürecine denk geldi. Son aylarda iki ülke arasında yaşanan askeri gerilimin ardından sağlanan ateşkesin geleceği yakından takip ediliyor.

Tahran yönetimi son günlerde Washington'u bazı askeri faaliyetlerle ateşkes ruhunu zedelemekle suçlarken, diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. İranlı yetkililer olası ihlallere karşı gerekli adımları atacaklarını belirtirken müzakerelerin tamamen sona ermediğinin altını çizdi.

İRAN'DA SİYASİ GERİLİM ARTIYOR

Pezeşkiyan yönetimi dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra içeride de yoğun siyasi baskılarla karşı karşıya bulunuyor. Özellikle muhafazakâr çevreler, ABD ile yürütülen görüşmelere eleştirel yaklaşırken reformist kanat diplomatik çözüm ve ekonomik açılım çağrılarını sürdürüyor.

Uzmanlar, son dönemde yayılan istifa söylentilerinin İran'daki siyasi güç mücadelesinin bir yansıması olabileceğini değerlendiriyor. Reformist Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın göreve geldiği günden bu yana hem ekonomik kriz hem de dış politika kaynaklı baskılarla mücadele ettiği belirtiliyor.

DAHA ÖNCE DE BENZER İDDİALAR ORTAYA ATILMIŞTI

İran siyasetinde daha önce de üst düzey isimler hakkında benzer istifa iddiaları gündeme gelmişti. Pezeşkiyan hakkında da geçmiş aylarda çeşitli söylentiler ortaya atılmış, ancak resmi makamlar bu iddiaları yalanlamıştı.

Son gelişmeyle birlikte Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan görüntüler ve yapılan açıklamalar, Pezeşkiyan'ın görevine devam ettiği yönündeki mesajı güçlendirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Mesud Pezeşkiyan, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika İran İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiasını yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’dan kahreden haber: Bakan Çiftçi, Astsubay Yusuf Ergün’ün şehit olduğunu açıkladı Ankara'dan kahreden haber: Bakan Çiftçi, Astsubay Yusuf Ergün'ün şehit olduğunu açıkladı
Kanye West konseri havadan görüntülendi Kanye West konseri havadan görüntülendi
Fatih’in dehası gökyüzüne yazıldı: İstanbul semalarında 1453 dronla görsel şölen Fatih’in dehası gökyüzüne yazıldı: İstanbul semalarında 1453 dronla görsel şölen
Pencereden sıkılan kurşun duvardan sekti, yoldan geçen vatandaşı kafasından vurdu Pencereden sıkılan kurşun duvardan sekti, yoldan geçen vatandaşı kafasından vurdu
Kanye West sahnede duyurdu: 118 bin kişiyle tüm zamanların rekoru İstanbul’da kırıldı Kanye West sahnede duyurdu: 118 bin kişiyle tüm zamanların rekoru İstanbul'da kırıldı
Diyarbakır’da belediye otobüsü otomobili biçti: 2 kişi hayatını kaybetti Diyarbakır'da belediye otobüsü otomobili biçti: 2 kişi hayatını kaybetti
Tatilciler dönüş yolunda: 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk Tatilciler dönüş yolunda: 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk
’Anksiyetem tuttu’ diyerek polisten kaçan Suudi kadına 557 bin lira ceza 'Anksiyetem tuttu' diyerek polisten kaçan Suudi kadına 557 bin lira ceza
Elazığ’da cani koca çocuğunun gözü önünde eşini öldürdü Elazığ'da cani koca çocuğunun gözü önünde eşini öldürdü
Kazadan kıl payı kurtuldular, mucize anlar saniye saniye kaydedildi Kazadan kıl payı kurtuldular, mucize anlar saniye saniye kaydedildi

00:38
CHP’li İBB Meclis üyeleri taraflarını belli etti: Yerimiz Özgür Özel’in yanıdır
CHP'li İBB Meclis üyeleri taraflarını belli etti: Yerimiz Özgür Özel'in yanıdır
23:54
Emniyet şeridini gasbetti, kendisini uyaran sürücüyü “Valiyi arattırma bana“ diyerek tehdit etti
Emniyet şeridini gasbetti, kendisini uyaran sürücüyü "Valiyi arattırma bana" diyerek tehdit etti
22:59
Engelli kızın sosyal medyadaki feryadı kan dondurdu: Annem beni istismar ediyor, evden kaçacağım
Engelli kızın sosyal medyadaki feryadı kan dondurdu: Annem beni istismar ediyor, evden kaçacağım
22:00
Kılıçdaroğlu’nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin
Kılıçdaroğlu'nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin
21:41
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa ettiği iddiası ülkeyi karıştırdı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiası ülkeyi karıştırdı
21:16
Canan Karatay kolajen takviyelerinin alternatifini verdi: Kelle paça ve kemik suyu için
Canan Karatay kolajen takviyelerinin alternatifini verdi: Kelle paça ve kemik suyu için
20:52
Trump yanıtını gönderdi, İran’dan değişikliklere çok sert tepki geldi
Trump yanıtını gönderdi, İran'dan değişikliklere çok sert tepki geldi
19:53
Gürsel Tekin, CHP’deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir
Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?
18:40
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş
18:30
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı
Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı
18:21
Ankara’da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin’in katil zanlısı öz yeğeni çıktı
Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 06:28:50. #7.13#
SON DAKİKA: İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiasını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.