CHP'li İBB Meclis üyeleri taraflarını belli etti: Yerimiz Özgür Özel'in yanıdır

01.06.2026 00:38
CHP’li İBB Meclis üyeleri yayınladıkları ortak bildiride, parti yönetimine yönelik yargı müdahalelerine asla boyun eğmeyeceklerini belirterek Özgür Özel, Özgür Çelik ve Ekrem İmamoğlu’na tam destek mesajı verdi. CHP’nin 103 yıllık tarihinde görülmemiş bir operasyonla karşı karşıya olduğunu belirten meclis üyeleri, mahkeme kararlarına sığınarak genel merkeze oturanların "kayyum" sıfatından fazlasını taşıyamayacağını vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyeleri, mutlak butlan kararı ile parti yönetiminin değiştirilmesine karşı ortak bir manifesto yayınladı. İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı tarafından sosyal medyada paylaşılan ortak yazılı açıklamada; Genel Başkan Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tam destek verilerek, mahkeme kararıyla göreve gelenlerin ancak "kayyum" sıfatı taşıyabileceği vurgulandı.

"103 YILLIK TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ BİR SALDIRI ALTINDAYIZ"

CHP'nin İBB Meclisi Üyeleri, ortak yazılı bir açıklama yaptı. İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, açıklamayı sosyal medya hesabından duyurdu. CHP’nin 103 yıllık tarihinde görülmemiş bir saldırı altında olduğu belirtilen açıklamanın satır başları şöyle:

“Cumhuriyet Halk Partisi İBB Meclis üyeleri olarak Halk Partisi 103 yıllık tarihinde görülmemiş bir saldırı altındadır. Saldırıların sebebi bellidir. Cumhuriyet Halk Partisi, 2024 Yerel seçimleri ile 47 yıl sonra 1. parti olmuş ve AKP iktidarının korkulu rüyası haline gelmiştir. 'İstanbul’u kaybeden, Türkiye’yi kaybeder' diyen İktidar Partisi Genel Başkanı kehanetinin gerçek olacağı korkusu ile önce İBB olmak üzere tüm CHP’li belediyeleri bürokratik engellemelere tabi tutmaya bu yeterli olmayınca, ekonomik bir pres altına almak için kaynaklarını kesmeye ve bu da yeterli olmayınca yasaları değiştirmeye başlamıştır. Bütün bu tedbirler de halkın teveccühünü engellemeye yetmeyince Ekrem İmamoğlu’na karşı 19 Mart darbe süreci devreye sokulmuştur. Cumhurbaşkanlığı seçilme gereklerinden biri olduğu için 30 yıllık üniversite diploması iptal edilmiştir.

"MUTLAK BUTLAN KARARI İKTİDARIN BİR ARACIDIR"

Ve son bir yıldır, iktidarın tarihte görülmemiş şekilde CHP’ye ve belediyelerimize yönelik insafsız operasyonlarına rağmen Genel Başkanımız Özgür Özel, 19 Mart darbesine karşı milim geri adım atmamış, yol arkadaşlarını yarı yolda bırakmamış, tüm tehditlere rağmen inanç ve kararlılıkla yoluna devam etmiştir. Genel Başkanımız Özgür Özel’in 100’den fazla miting yaparak kararlılıkla mücadelesi, İl Başkanımızın aleyhinde açılan onlarca davaya rağmen bir adım geri adım atmaması, başta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere tutuklu Belediye Başkanlarımız ve örgütümüzün dik duruşu karşısında, bir taraftan büyük bir yönetim krizi yaşayan ve her geçen gün eriyen iktidar, son çare olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ni bölmeye, sarayın muhalefet partisini yaratmaya girişmiştir. Amaç bellidir… Butlan kararı, sadece iktidarın amacına hizmet etmek için kurgulanmış elverişli bir araçtır.

"MİLYONLARIN İRADESİNE KİMSE İPOTEK KOYAMAZ"

Kasım 2023 yılında yapılmış Kurultayı hile ile kazandılar denilen Başkanlarımız Silivri zindanlarında tutsak edilmişken Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi, o kurultayın üzerine önce aynı delegelerle Olağanüstü ve ardından mahallelerden başlayarak milyonların iradesini temsil eden 39. Olağan Kurultayı’nı yapmış ve Genel Başkanımız Özgür Özel yeniden Genel Başkanımız seçilmiştir. Cebinde CHP kimliği taşıyan ama AKP ajanı olmuş birkaç kişinin verdiği asılsız ihbar dilekçeleriyle, Anayasayı, YSK yetkilerini yok sayarak güdümlü mahkemelerin tedbir kararlarına dayanarak kimse milyonların iradesine ipotek koyamaz."

"MAHKEME KARARIYLA OTURANLAR KAYYUMDAN FAZLASI DEĞİLDİR"

Açıklamada, partinin seçilmiş meşru liderinin Özgür Özel olduğu net bir dille çizilirken, mahkeme kararıyla genel merkez koltuğuna dönenlere "kayyum" benzetmesi yapıldı:

"Girdiği bütün seçimleri kaybedenleri CHP Genel Merkezi’ne yeniden oturtan güçlerin amacı, CHP’yi birinci parti yapan kadroları tasfiye etmektir. Mahkeme kararlarının arkasına sığınarak CHP Genel Merkezi’ne oturanlar bilmelidir ki kayyum sıfatından fazlasını taşıyamazlar. Kurultayların tamamını yok sayma niyetinde iseler, tüzüğümüz açıktır ve derhal kurultay toplanmalıdır. Aksine yapılacak her davranış sadece ve sadece iktidar işbirlikçiliğidir."

"ÖZEL, ÇELİK VE İMAMOĞLU'NUN YANINDAYIZ"

CHP İBB Meclis grubu, bildirinin son bölümünde partinin seçilmiş aktörlerinin etrafında kenetlendiklerini ilan ederek şu kararlılık mesajını verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi, tarihi boyunca ne askeri darbelere ne de saray darbelerine boyun eğmedi, eğmeyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi İBB Meclis Üyeleri olarak yerimiz bellidir. Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel, İl Başkanımız Özgür Çelik, Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun yanında ve yol arkadaşları olarak halkın iktidarı için kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz."

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
