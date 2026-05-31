Aziz Yıldırım merak edilen ismi açıkladı: Futbol aklının başına Oğuz Çetin\'i getirdik

31.05.2026 20:57
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, futbol yapılanmasının başına kulübün efsane isimlerden Oğuz Çetin'i getirdiklerini açıkladı. "Futbol aklının" yöneticilerle çalışma yapacağına işaret eden Yıldırım, "Sakarya'dan iyi antrenörler ve iyi oyuncular yetişiyor. Fenerbahçe'de görev aldılar. Bizim konumuz futbol aklı, bu konuda Oğuz Çetin'i göreve getirdik. Şimdi o oluşturacak" dedi.

Düzce'de bir yemek şirketinin toplantı salonunda kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelen Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım , çocukluğunun geçtiği Düzce'de birçok dost ve arkadaşının bulunduğunu söyledi.

"KÖTÜ GİDİŞİ DURDURMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Topuk Yaylası'ndaki tesisleri anılarının olduğu şehre kazandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Yıldırım, "İnşallah hep beraber bu kötü gidişi durdurmak için mücadele edeceğiz. Hepimiz birlik ve beraberlik içinde olmalıyız, sizden beklentimiz bu. Bir de haftaya pazar günü lütfen hepiniz gelin, oylarınızı kullanın. Sizleri seviyorum, teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"OĞUZ ÇETİN'İ GÖREVE GETİRDİK"

Daha sonra Sakarya Fenerbahçeliler Derneğinde kongre üyeleri ve taraftarlarla buluşan Yıldırım, "futbol aklı"nın başına Oğuz Çetin'i getirdiklerini belirterek "Sakarya'dan iyi antrenörler ve iyi oyuncular yetişiyor. Fenerbahçe'de görev aldılar. Bizim konumuz futbol aklı, bu konuda Oğuz Çetin'i göreve getirdik. Şimdi o oluşturacak, seçimi kazanmadan da bu oluşumları yapmak fazla doğru değil. Çünkü görevde değiliz." dedi.

“NEREYE NE GEREKİYORSA ALACAĞIZ, İYİ BİR TAKIM OLACAĞIZ”

"Futbol aklının" yöneticilerle çalışma yapacağına işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:"Şu an da inceleme yapıyorlar zaten. Yöneticilere gelip, 'Şuraya bu oyuncu lazım, şununla anlaşabiliyoruz' diyecekler, o şekilde çözeceğiz. Nereye ne gerekiyorsa alacağız, iyi bir takım olacağız. Yalnız Türkiye liginde şampiyon olmak için değil Avrupa'da tur atıp Şampiyonlar Lig'ine kalmak için. Sosyal medya bende yok, hiç oralara kafayı takmam. Benim aklım onlardan fazladır. Oradaki yazan, çizenlerden hepsinden futbol anlamında tecrübe olarak hepsinden tecrübem fazla. Benim kadar tecrübeli yok, onların akıllarına da ihtiyacım yok."

MAHMUT USLU: CİMBOM'UN ŞAMPİYONLUKLARINA 'DUR' DİYECEĞİZ

Yıldırım'ın listesinde bulunan Mahmut Uslu ise özlenen şampiyonlukları geri getireceklerini belirterek "Cimbom'un şampiyonluklarına 'dur' diyeceğiz ve biz şampiyon olacağız. Onun için de hep beraber Aziz Yıldırım'a, başkanımıza, liderimize destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Uslu, 4 Nisan 2015'te Rizespor maçı dönüşü Trabzon-Sürmene'de Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan silahlı saldırıyla ilgili dosyanın Adalet Bakanlığınca yeniden ele alındığının hatırlatılması üzerine, o dönemde sorumlu kim varsa hepsinin hesap vereceğini söyledi.

Yıldırım'ın, Fenerbahçe başkanlığına seçilmesinin Türk futbolu için çok önemli bir hamle olacağını savunan Uslu, sözlerini şöyle tamamladı: "Ben inanıyorum elimizden geleni yapacağız. 'Yapı' deyince tabii soyut demeyeceğiz ki ne olduğuna bakacağız. Hangisi, kim ne yapıyor, neler yapılıyor? Biz tabii ki tamamen kopmuş değiliz, sizin gibi taraftar gibi bakıyoruz olaylara. Son 8 senedir birçok takımın yanlışlar yüzünden hakları yeniliyor. Küme düşenler var. Yalnız şampiyonluk değil liglerde, düşenlerin de hakları yeniyor. Onun için bizim faydamız olacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA

