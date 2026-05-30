Adıyaman\'da DAEŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik yapılan operasyonda yakalanan 2 şahıs tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 2 şahıs, sevk edildikleri Adıyaman Adliye'sinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
