McKinley Dağı'nda 3 Letonyalı Dağcı Hayatını Kaybetti

30.05.2026 12:00
Kuzey Amerika'nın en yüksek dağı McKinley'de tırmanış sırasında 3 Letonyalı dağcı düşerek yaşamını yitirdi, bir dağcı kurtarıldı.

ABD'nin Alaska eyaletindeki Denali Ulusal Parkı ve Koruma Alanı'nda bulunan McKinley Dağı'na tırmanış faciayla sonuçlandı. Ulusal Park Servisinden yapılan açıklamada, 7 kişilik bir ekipteki 4 dağcının çarşamba günü 6 bin 190 metre yüksekliğindeki dağa tırmanış sırasında Denali Geçidi yakınlarında düştüğü bildirildi. Faciada 3 Letonyalı dağcının hayatını kaybettiği, diğerinin ise kurtarıldığı aktarıldı. Ekipteki 3 dağcının ise dağdaki bir kampa güvenli bir şekilde geri döndüğü belirtildi. Olayın 5 bin 500 metrenin üzerinde meydana geldiği öğrenildi.

Deniz seviyesinden 6 bin 190 metre yükseklikteki McKinley Dağı, Kuzey Amerika'nın en yüksek dağı olarak biliniyor. - ALASKA

Kaynak: İHA

