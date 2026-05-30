McKinley Dağı'nda 3 Letonyalı Dağcı Hayatını Kaybetti

Kuzey Amerika'nın en yüksek dağı McKinley'den düşen 3 Letonyalı dağcı yaşamını yitirdi.

ABD'nin Alaska eyaletindeki Denali Ulusal Parkı ve Koruma Alanı'nda bulunan McKinley Dağı'na tırmanış faciayla sonuçlandı. Ulusal Park Servisinden yapılan açıklamada, 7 kişilik bir ekipteki 4 dağcının çarşamba günü 6 bin 190 metre yüksekliğindeki dağa tırmanış sırasında Denali Geçidi yakınlarında düştüğü bildirildi. Faciada 3 Letonyalı dağcının hayatını kaybettiği, diğerinin ise kurtarıldığı aktarıldı. Ekipteki 3 dağcının ise dağdaki bir kampa güvenli bir şekilde geri döndüğü belirtildi. Olayın 5 bin 500 metrenin üzerinde meydana geldiği öğrenildi.

Deniz seviyesinden 6 bin 190 metre yükseklikteki McKinley Dağı, Kuzey Amerika'nın en yüksek dağı olarak biliniyor. - ALASKA