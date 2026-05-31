Tekne çarpan Survivor yarışmacısının son hali ortaya çıktı

31.05.2026 20:10
Survivor Yunanistan'da yarışırken set dışında zıpkınla avlandığı sırada bir teknenin çarpması sonucu feci bir kaza geçiren Stavros Floros, sağlık durumu hakkında ilk kez paylaşım yaptı. Kaza sonrası bir bacağını kaybettiğini fotoğraf ve videolu paylaşımları ile duyuran yarışmacı, "Bu fotoğraf bir bacağını kaybetmiş bir insanı değil, içindeki gücü keşfeden birini gösteriyor" dedi.

Ekranların en zorlu yarışması Survivor’ın Yunanistan versiyonunda mücadele eden Stavros Floros’un yaşadığı talihsiz kaza, hayranlarını derinden sarsmıştı. Yarışma çekimlerinin yapıldığı adada, set dışı bir zaman diliminde zıpkınla balık avladığı sırada bir teknenin çarptığı Floros, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acilen hastaneye kaldırılmıştı.

Günlerdir yoğun bakım ve tedavi süreci sır gibi saklanan yarışmacıdan, herkesi gözyaşlarına boğan ve aynı zamanda hayran bırakan o ilk paylaşım geldi.

BİR BACAĞINI KAYBETTİĞİNİ DUYURDU

Sosyal medya hesabından hastane yatağından ve tekerlekli sandalyeden bir fotoğrafını ve videosunu paylaşan Floros, geçirdiği kazanın acı bilançosunu da ilk kez ilan etti. Fotoğrafta bir bacağını kaybettiği görülen ünlü yarışmacı, yaşadığı büyük trajediye rağmen sergilediği güçlü duruş ve hayata tutunma azmiyle milyonların takdirini topladı.

"GERÇEK GÜÇ YERE SERİLDİĞİNDE AYAĞA KALKMAKTIR"

Kısa sürede binlerce yorum ve geçmiş olsun mesajı alan paylaşımın altına Floros, paylaşımına şu duygu dolu notu düştü: "Gücün hiç düşmemek olmadığını öğrendim. Gerçek güç, hayat sizi her yere serdiğinde yeniden ayağa kalkmanın bir yolunu bulabilmektir. Ben de ayağa kalktım. Bu kolay olduğu için değil, zor bir anın bütün hayatımı belirlemesine izin vermek istemediğim için. Bugün artık eskisiyle aynı insan değilim. Daha güçlüyüm. Daha olgunum. Bir zamanlar sahip olduğum için sıradan gördüğüm şeylere karşı daha minnettarım."

"BU FOTOĞRAF BİR BACAĞINI KAYBEDEN BİRİNİ GÖSTERMİYOR"

Yaşadığı fiziksel kayba değil, içindeki yaşama azmine odaklandığını vurgulayan genç yarışmacı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu fotoğraf bir bacağını kaybetmiş bir insanı göstermiyor. Bu fotoğraf, içinde var olduğunu bilmediği bir gücü keşfeden bir insanı gösteriyor. Eğer bu yaşadığım süreç bana bir şey öğrettiyse, o da şu oldu: İnsan birçok şeyini kaybedebilir ama azmini, onurunu ve devam etme isteğini kaybetmek zorunda değildir. Bu fotoğraftaki gülümseme her şey kolay geçtiği için değil; zorlukların sevincimi, umudumu ve yarına olan inancımı elimden almasına izin vermemeyi seçtiğim için. Bu, acı çeken, mücadele eden ve sonunda daha güçlü çıkan bir insanın gülümsemesi. Aslında benim hikâyem şimdi başlıyor."

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Floros'un paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Hayranları, sporcular ve sosyal medya kullanıcıları genç yarışmacıya destek mesajları gönderdi. Takipçileri, zorlu süreçte gösterdiği mücadele azmini takdir ederken, birçok kullanıcı paylaşımın ilham verici olduğunu belirtti.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 21:21:01. #7.13#
