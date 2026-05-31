Çorlu\'da husumet cinayeti: Bir ölü, bir yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Abdurrahman Keçi (28), husumetlisi Mehmet Arslan'ı (27) silahla yaraladıktan sonra yaşamına son verdi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Önerler Mahallesi Çanakkale Şehitler Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet Arslan, restorandan çıktığı sırada husumetlisi Abdurrahman Keçi ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma büyürken; bu sırada Abdurrahman Keçi, belinden çıkardığı tabancayla Arslan'a ateş etti. Arslan, vücuduna isabet eden 6 kurşunla yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi edildi. Yaralı Arslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Bölgeye yakın otluk alandan silah sesi gelince ekipler, arama yaptı. Ekipler, Keçi'yi başından vurulmuş halde buldu. İncelemede, Keçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.