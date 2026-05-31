Engelli kızın sosyal medyadaki feryadı kan dondurdu: Annem beni istismar ediyor, evden kaçacağım

31.05.2026 22:59
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, fiziksel engelli genç bir kız, alkol bağımlısı annesinin kendisini 8 yaşından beri erkek arkadaşlarıyla uygunsuz ortamlara götürerek istismar ettiğini iddia etti. Hayatı boyunca annesinden hiç şefkat görmediğini ve bir kez bile kendisine sarılmadığını gözyaşlarıyla anlatan kız, can güvenliği için evden kaçıp sevgilisiyle ormanda veya plajda yaşayacağını söyleyerek yardım istedi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, aile içi istismar ve ihmalin kan donduran boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Geçirdiği kaza nedeniyle vücudunun sağ tarafını kullanamayan fiziksel engelli genç bir kız, yayınladığı videoda annesi tarafından 8 yaşından beri sistematik olarak istismara maruz bırakıldığını iddia etti. Genç kızın çaresizlik içinde döktüğü gözyaşları ve "Evden kaçıp ormanda yaşayacağım" feryadı izleyenlerin yüreğini dağladı.

"8 YAŞINDAN BERİ BENİ SEVGİLİLERİNİN YANINA GÖTÜRÜYOR"

Yaşadığı dehşeti soğukkanlılıkla ve derin bir üzüntüyle anlatan genç kız, annesinin alkol bağımlısı olduğunu ve kendisine çocukluğundan beri çok büyük acılar çektirdiğini söyledi. Annesinin kendisini uygunsuz ortamlara alet ettiğini öne süren talihsiz kız, videoda şu ifadeleri kullandı:

"Annem bana çok çektirdi. 8 yaşımdan beri sevgilileri var. Beni yanlarına götürüp o erkeklerle gözümün önünde hareketler, bir şeyler yaşıyor. Annem çok alkolik biri. Babamla 8 yıldır aynı yatağa girmiyor. Bana da 'Bu sevgi meselesi' diyor. Ne sevgisi ya? Sen hangi devirde yaşıyorsun, o zaman benim yanımda niye yapıyorsun?"

"FİZİKSEL ENGELLİYİM, BİR KEZ BİLE BANA SARILMADI"

Henüz 1,5 yaşındayken balkondan düşerek ölümden döndüğünü ve bu yüzden engelli kaldığını belirten genç kız, hayatı boyunca annesinden bir damla bile şefkat görmediğini şu sözlerle haykırdı:

"Ben fiziksel engelliyim. 1,5 yaşındayken 4. kattaki balkondan toprağa düştüm. Kafamı demire vurdum, şu an vücudumun sağ tarafını ve sağ ayağımı kullanamıyorum. Bunun için hayatım boyunca çok zorbalık gördüm. Ama annem... Bir kez olsun bana içtenlikle 'seni seviyorum' demedi. Bir kez olsun bana sarılmadı."

SİS PERDESİ ARALANMAYI BEKLİYOR: "ORMANA KAÇACAĞIM"

Artık bu evde can güvenliğinin olmadığını ve çareyi kaçmakta bulduğunu belirten genç kız, annesinin polis olan eski bir sevgilisini aradığını ancak yine de evden kaçma kararından vazgeçmeyeceğini söyledi. Çaresiz kız, "Evden kaçacağım. Bir tane ormanda, denizde, plajda yaşarım gerekirse. Yanıma sevgilimi alırım. Ona çok güveniyorum, inşallah her daim yanımda durur. Sizce çok mu abartı düşünüyorum?" diyerek adeta insanlıktan yardım istedi.

Sosyal medyada infial yaratan videonun ardından, emniyet güçlerinin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekiplerinin genç kızın korunması ve iddiaların araştırılması için harekete geçmesi bekleniyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
