Mourinho\'dan Arda Güler\'e kötü haber

30.05.2026 14:24
Real Madrid'in yeni teknik direktörü olması beklenen Jose Mourinho'nun ilk transfer hedefinin Nico Paz olduğu öne sürüldü. Como'da başarılı bir performans sergileyen Arjantinli yıldızın takıma dönmesi halinde, Arda Güler'in forma rekabetinin artabileceği belirtiliyor. Milli futbolcu ise geçtiğimiz sezon 51 maçta 6 gol ve 14 asistlik performans ortaya koydu.

Real Madrid'in başına geçmesine kesin gözüyle bakılan Jose Mourinho'nun ilk transfer talebi ortaya çıktı. İspanyol devinin eski oyuncusu Nico Paz'ı yeniden kadroya katmak istediği öne sürülen Portekizli teknik adamın planı, Arda Güler açısından yeni bir forma rekabeti anlamına gelebilir.

MOURINHO DÖNEMİ BAŞLIYOR

Real Madrid'de gözler başkanlık seçimine çevrilirken, teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho ismi öne çıkıyor. İspanyol basınında yer alan iddialara göre Florentino Perez'in yeniden başkan seçilmesinin ardından Mourinho'nun göreve getirildiği resmen açıklanacak. Portekizli teknik adamın transfer planları da şimdiden şekillenmeye başladı.

İLK HEDEF NICO PAZ

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Mourinho, Como forması giyen Nico Paz'ı kadrosunda görmek istiyor. Real Madrid altyapısından yetişen Arjantinli futbolcu, daha önce İtalyan ekibi Como'ya gönderilmişti. Ancak Madrid ekibinin oyuncu için yalnızca 9 milyon euroluk geri satın alma maddesine sahip olduğu belirtiliyor.

PİYASA DEĞERİ 80 MİLYON EUROYA ULAŞTI

21 yaşındaki Nico Paz, Como'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkat çeken genç yıldızlarından biri haline geldi. Arjantinli futbolcu son iki sezonda 75 maçta 19 gol ve 17 asist üreterek önemli bir çıkış yakaladı. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun piyasa değeri 80 milyon euro seviyesine ulaştı.

ARDA GÜLER İÇİN YENİ REKABET

Nico Paz'ın transfer edilmesi halinde Arda Güler'in forma rekabeti yeniden artabilir. İki oyuncunun da benzer bölgelerde görev yapabilmesi nedeniyle, Mourinho'nun Paz hamlesinin kadro içindeki dengeleri etkileyebileceği değerlendiriliyor. Arda Güler, Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa dönemlerinde takım içerisindeki yerini güçlendirmişti.

ARDA'DAN ETKİLİ SEZON

Milli futbolcu Arda Güler, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla 51 resmi karşılaşmada görev aldı. 21 yaşındaki yıldız, bu maçlarda 6 gol ve 14 asist üreterek toplam 20 gole doğrudan katkı sağladı. Transfermarkt'a göre Arda Güler'in güncel piyasa değeri ise 90 milyon euro olarak gösteriliyor.

