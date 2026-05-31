Kılıçdaroğlu'nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin
Kılıçdaroğlu'nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin

31.05.2026 22:00
Mahkeme kararıyla 2,5 yıl sonra CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, katıldığı televizyon programında Özgür Özel ve yönetimine yüklendi. Özel'e "Normalleşmeyi gelin biraz da bizde deneyin" çağrısı yapan Adıgüzel, Kılıçdaroğlu'na yönelik 'hain' söylemlerini kınadı. Siyasi gündemi sarsan Adıgüzel, merakla beklenen kurultayın ise hukuki tedbir kararının izin verdiği en kısa sürede gerçekleştirileceğini açıkladı.

Mahkemenin mutlak butlan kararı vermesiyle birlikte tam 2.5 yıl aradan sonra yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun A takımında yer alan ve ona yakınlığıyla bilinen CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, katıldığı canlı yayın programında siyaset gündemini sarsacak açıklamalara imza attı. Adıgüzel, mevcut yönetimdeki Özgür Özel ve ekibine sert "normalleşme" eleştirilerinde bulunurken, partinin merakla beklenen kurultay tarihine ilişkin de çok net mesajlar verdi.

"NORMALLEŞMEYİ BİRAZ DA BİZDE DENEYİN, GELİN DERTLEŞELİM"

Katıldığı televizyon programında, CHP içerisindeki parti içi muhalefet ve mevcut yönetim arasındaki soğuk rüzgarlara değinen Mustafa Adıgüzel, mahkemeye kararıyla görevden alınan Özgür Özel ve kurmaylarına doğrudan seslendi. Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel ve arkadaşlarına çağrı yapıyorum: 'Normalleşmeyi' gelin biraz da bizde deneyin, usulünce bir randevu alın ve beraber dertleşelim. Sokaklarda bizi neden kötülüyorsunuz, neden Genel Başkan'a 'hain' diye bağırttırıyorsunuz? 'Hain' ifadesi bu kadar ucuz kullanılmamalı; Kemal Kılıçdaroğlu'na bu yakıştırmayı yapan herkesi kınıyorum."

KURULTAY TARİHİ İÇİN HUKUKİ SÜREÇ İŞARET EDİLDİ

Parti tabanının ve siyaset kamuoyunun gözünü çevirdiği olağanüstü kurultay tartışmalarına da son noktayı koyan Adıgüzel, sürecin tamamen hukuki bir takvime bağlı olarak ilerlediğini belirtti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce yaptığı açıklamalara sadık kalacaklarını vurgulayan Ordu Milletvekili Adıgüzel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kurultay konusu Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından zaten net bir şekilde açıklandı. Mahkemenin tedbir kararının hukuken izin verdiği en kısa süre içerisinde bu kurultay gerçekleştirilecek. Hukuki gereklilikler ve zamanlama konusunda dışarıda birçok asılsız tartışma yaşandı; ancak Genel Başkanımızın da üzerine basarak vurguladığı üzere, süreç hukuki prosedürlerin elverdiği ilk ve en kısa sürede ilerleyecektir."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Murat Çetinkaya Ali Murat Çetinkaya:
    Bir an önce o kayık tan in sana yakışmıyor 1 0 Yanıtla
  • Ali Murat Çetinkaya Ali Murat Çetinkaya:
    Bizde sizi kınıyoruz 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
