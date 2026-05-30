Dirk Kuyt Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Alacağı görev bile belli

30.05.2026 13:41
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın, Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran 2026 tarihlerindeki kongreyi kazanması halinde sarı-lacivertli kulübe döneceği iddia edildi. Hollandalı futbol adamı, Fenerbahçe'de transfer komitesinde görev alacak ve yaz dönemi transfer çalışmalarında aktif rol oynayacak.

KUYT İÇİN FENERBAHÇE İDDİASI

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2012-2015 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Dirk Kuyt'ın, Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması halinde yeniden Fenerbahçe'de görev alacağı iddia edildi.

TRANSFER KOMİTESİNDE GÖREV ALACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Dirk Kuyt, Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi durumunda Fenerbahçe'nin transfer komitesinde yer alacak. 45 yaşındaki Hollandalı ismin, yaz transfer döneminde yapılacak hamlelerde aktif rol üstlenmesi bekleniyor.

11 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ

Dirk Kuyt, futbolculuk döneminde Fenerbahçe formasıyla taraftarların sevdiği isimlerden biri olmuştu. Hollandalı futbol adamı, iddiaların gerçekleşmesi halinde 11 yıl sonra sarı-lacivertli kulübe farklı bir görevle geri dönecek.

FC DORDRECHT'İ ÇALIŞTIRIYOR

Temmuz 2025'ten bu yana Hollanda 2. Lig ekiplerinden FC Dordrecht'in teknik direktörlüğünü yapan Kuyt, bu sezon takımını 47 puanla 10. sıraya taşıdı. Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesi halinde Kuyt'ın mevcut görevinden ayrılması ve Fenerbahçe'de yeni yapılanmanın parçası olması bekleniyor.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 14:30:44. #7.13#
