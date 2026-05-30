Fenerbahçe taraftarıı korkutan Asensio iddiası

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio için İspanya'dan transfer iddiaları güçleniyor. Real Sociedad ve Sevilla'nın ardından Atletico Madrid'in de devreye girdiği öne sürülürken, tecrübeli oyuncunun ülkesine dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.

ASENSIO'YA İSPANYA'DAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe'de geride kalan sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Marco Asensio'nun geleceğiyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Daha önce Real Sociedad ve Sevilla'nın gündeminde olduğu belirtilen İspanyol yıldız için bu kez Atletico Madrid'in de harekete geçtiği öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan haberlere göre LaLiga ekipleri, deneyimli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

ATLETICO MADRID DE DEVREYE GİRDİ

Fanatik'in aktardığı habere göre Atletico Madrid, Marco Asensio'yu kadrosuna katma ihtimalini değerlendirmeye başladı. Teknik direktör Diego Simeone'nin, tecrübeli futbolcuyu rotasyonda önemli bir alternatif olarak kullanabileceği belirtilirken, oyuncunun çok yönlü yapısının Madrid ekibinin ilgisini çektiği ifade edildi.

REAL SOCIEDAD VE SEVILLA DA TAKİPTE

Haberde, Real Sociedad'ın uzun süredir Asensio'yu transfer listesinde tuttuğu belirtilirken, Sevilla'nın ise oyuncunun maaş şartlarını incelediği kaydedildi. Böylece 30 yaşındaki futbolcu için İspanya'dan üç farklı kulübün devrede olduğu öne sürüldü.

EN BÜYÜK ENGEL MAAŞI VE SÖZLEŞMESİ

Marco Asensio'nun Fenerbahçe ile sözleşmesinin devam etmesi ve yüksek maaşı, transferin önündeki en önemli engeller olarak gösteriliyor. Buna rağmen İspanyol yıldızın kariyerine yeniden ülkesinde devam etmeye sıcak baktığı iddia edildi.

FENERBAHÇE'DE PARMAK ISIRTAN PERFORMANS

Marco Asensio, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 38 resmi karşılaşmada görev yaptı. Tecrübeli oyuncu bu süreçte 13 gol ve 14 asist üreterek toplam 27 gole doğrudan katkı sağladı ve takımın en etkili isimlerinden biri oldu. Sarı-lacivertli kulüple 2+1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Asensio'nun geleceğiyle ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.