İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiası ülkeyi karıştırdı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiası ülkeyi karıştırdı

31.05.2026 21:41
Iran International, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevinden istifa ettiğini iddia etti. Dünya gündemine bomba gibi düşen haberde, Pezeşkiyan'ın istifa mektubunda Devrim Muhafızları içindeki radikal bir bloğun sivil kurumlar üzerindeki artan baskısını gerekçe gösterdiği öne sürüldü. Bölgesel gerilimler, internet yasakları ve ABD ile müzakereler konusunda sertlik yanlılarıyla kriz yaşadığı belirtilen Pezeşkiyan'ın bu hamlesine dair Tahran'dan jet bir yalanlama geldi.

Londra merkezli yayın organı Iran International, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevinden istifa ettiğini iddia etti. Tüm dünyada geniş yankı uyandıran haberde, Pezeşkiyan’ın istifa mektubunu sunduğu öne sürüldü.

İran'da reformist kimliğiyle bilinen ve son dönemde ülke içindeki muhafazakar kanatla ciddi fikir ayrılıkları yaşayan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan hakkında ortaya atılan bu iddia, bölgedeki siyasi dengeleri hareketlendirdi. Resmi makamlardan henüz konuya ilişkin bir doğrulama gelmezken, istifanın arkasındaki gerekçeler dünya kamuoyunun gündemine oturdu.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NIN ARTAN BASKISI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Söz konusu iddiaya göre, Pezeşkiyan’ın istifa mektubunda en dikkat çeken detay Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) oldu. Haberde, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ordunun içindeki radikal bir bloğun devlet yönetimindeki etkisinin giderek artmasından rahatsız olduğu öne sürüldü. Pezeşkiyan'ın, askeri kanadın sivil idari kurumlar ve hükümet kararları üzerindeki baskısını doğrudan gerekçe göstererek görevinden çekilmek istediği iddia edildi.

SERTLİK YANLILARIYLA BİRÇOK KRİTİK BAŞLIKTA KRİZ YAŞANIYORDU

Haberin detaylarında, Pezeşkiyan ile İran içerisindeki sertlik yanlısı (şahin) kanat arasında son haftalarda iplerin tamamen koptuğu belirtildi. Tarafların özellikle; Devrim Muhafızları’nın bölgesel gerilimlerdeki müdahaleci rolü, ülke genelindeki internet kısıtlamaları ve nükleer program kapsamında ABD ile yürütülmesi planlanan müzakere başlıklarında çok ciddi krizler ve fikir ayrılıkları yaşadığı iddia edildi.

TAHRAN'DAN JET YALANLAMA 

Tahran yönetimi ise bu iddiaya karşı jet bir yalanlama  yayınladı. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Pezeşkiyan’ın istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

'YABANCI MEDYA KURULUŞLARININ OYUNLARI'

Pezeşkiyan’ın halka hizmet etme noktasında geri adım atmayacağını belirten Tabatabai, Cumhurbaşkanı’nın istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanlayarak söz konusu iddiaları bazı yabancı medya kuruluşlarının oyunlarının devamı olarak nitelendirdi.

