Tatilciler dönüş yolunda: 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tatilciler dönüş yolunda: 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk

31.05.2026 00:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale’de, kurban bayramı tatilini tamamlayan vatandaşların dönüşe geçmesiyle gece yarısı yoğun trafik oluştu. Kilometrelerce uzayan araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş için yeniden yollara akın etti.

43 İLİN GEÇİŞ NOKTASINDA KİLOMETRELERCE KUYRUK

Türkiye’nin önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Kırıkkale’de de gece saatlerinde de yoğunluk arttı. Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarının kesiştiği "kilit kavşak"ta yaşanan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

Tatilciler dönüş yolunda: 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk

TAMPON TAMPONA İLERLEDİ

Kilometrelerce araç kuyruğuna takılan sürücüler tampon tampona ilerledi. Trafik yoğunluğunun pazar gecesine kadar devam etmesi bekleniyor.

Tatilciler dönüş yolunda: 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk

EKİPLER TEYAKKUZDA

Trafik ekipleri de yoğunluğun yaşandığı bölgelerde önlem aldı. Ekipler, ulaşımın aksamaması için kavşaklar ve bağlantı yollarında çalışma yaptı. 

Tatilciler dönüş yolunda: 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk
Tatilciler dönüş yolunda: 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk
Tatilciler dönüş yolunda: 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Hava Durumu, Kırıkkale, 3. Sayfa, Trafik, Kurban, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tatilciler dönüş yolunda: 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Emre Altuğ’dan eski eşi Çağla Şıkel’in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar’dan korkutan haber Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan korkutan haber
Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı
Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı’ anlayışını hayata geçiriyoruz Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı' anlayışını hayata geçiriyoruz
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor

23:54
ABD’de insanlık dışı muamele: Hamile anne ve 4 yaşındaki hasta oğlu havalimanında bir hafta hücrede tutuldu
ABD’de insanlık dışı muamele: Hamile anne ve 4 yaşındaki hasta oğlu havalimanında bir hafta hücrede tutuldu
22:29
ABD ordusundan İran limanlarına yönelen gemiye saldırı
ABD ordusundan İran limanlarına yönelen gemiye saldırı
22:23
Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Bülent Kuşoğlu yanıtladı: CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak
Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Bülent Kuşoğlu yanıtladı: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
22:02
Yok böyle bir final Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımı penaltılar belirledi
Yok böyle bir final! Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı penaltılar belirledi
22:01
Kanye West, kariyerinin en büyük konseri için İstanbul’da sahneye çıktı
Kanye West, kariyerinin en büyük konseri için İstanbul'da sahneye çıktı
21:17
Şampiyonlar Ligi finalinde silahlı polisler görev yaptı
Şampiyonlar Ligi finalinde silahlı polisler görev yaptı
21:12
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’den Özgür Özel’e destek
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Özgür Özel'e destek
20:53
Paris savaş alanına döndü Onlarca taraftar gözaltına alınıyor
Paris savaş alanına döndü! Onlarca taraftar gözaltına alınıyor
20:50
11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok’a koyan anne tutuklandı
11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok'a koyan anne tutuklandı
20:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Göz yummayacağız“ çıkışına rest
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Göz yummayacağız" çıkışına rest
20:00
Özgür Özel’den, İsmet İnönü’nün kabri önünde olay sözler: Namussuzlardan çok daha cesur olacağız
Özgür Özel'den, İsmet İnönü'nün kabri önünde olay sözler: Namussuzlardan çok daha cesur olacağız
19:43
Kritik mitingde gövde gösterisi: Taraflarını belli eden milletvekilleri ortaya çıktı
Kritik mitingde gövde gösterisi: Taraflarını belli eden milletvekilleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 01:10:35. #7.13#
SON DAKİKA: Tatilciler dönüş yolunda: 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.