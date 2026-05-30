Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün şehit oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara- Niğde Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'ün kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, Ankara-Niğde Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmıştı. Olayın ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ergün için yoğun tedavi süreci başlatılmıştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'ün, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Ankara Otoyol Jandarma Komutanlığında görevli Otoyol Tim Komutanı olan şehit Astsubay Üstçavuş Ergün, daha önce İHA muhabirlerinin gerçekleştirdiği ve Jandarma Otoyol Timleri'nin karayollarındaki hizmetlerini konu alan özel haberde yer alarak bilgilendirmelerde bulunmuştu. - ANKARA