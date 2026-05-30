Havaya Ateş Açan Şahıs Vatandaşı Yaraladı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde havaya ateş açan şahsın silahından çıkan kurşunun duvardan sekerek isabet ettiği vatandaş ağır yaralandı.

Olay, Cide ilçesi Ağaçbükü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin penceresinden tabacayla havaya ateş açan K.Ö.'nün (59) silahından çıkan kurşun, bina duvarından sekerek yolda bulunan M.D.'nin (45) kafasına isabet etti. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.D. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan inceleme neticesinde, K.Ö. ve tabancanın sahibi olduğu belirlenen N.T. (55) gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU