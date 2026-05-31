Elazığ'da Eşini Vuran Şahıs Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Eşini Vuran Şahıs Gözaltında

Elazığ\'da Eşini Vuran Şahıs Gözaltında
31.05.2026 01:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir şahıs, 4 yaşındaki çocuğu evdeyken eşini silahla vurarak öldürdü.

Elazığ'da askeri personel olduğu öğrenilen bir şahıs, tartışma yaşadığı eşini silahla vurarak öldürdü.

ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Olay, Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Naci Görür Sokak'ta bulunan bir sitenin 5'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askeri personel olduğu öğrenilen Murat Ç., yurt dışı görevinden izne döndüğü memleketi Elazığ'da, geçimsizlik yaşadığı eşi Derya Ç. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç., 4 yaşındaki çocuğu evdeyken eşine tabancayla peş peşe ateş etti.

GÖZALTINA ALINDI

Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, silah sesini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eşini öldüren Murat Ç., polis ekipleri tarafından bina içerisinde gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Derya Ç.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Elazığ, Polis, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Eşini Vuran Şahıs Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Emre Altuğ’dan eski eşi Çağla Şıkel’in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar’dan korkutan haber Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan korkutan haber

23:54
ABD’de insanlık dışı muamele: Hamile anne ve 4 yaşındaki hasta oğlu havalimanında bir hafta hücrede tutuldu
ABD’de insanlık dışı muamele: Hamile anne ve 4 yaşındaki hasta oğlu havalimanında bir hafta hücrede tutuldu
22:29
ABD ordusundan İran limanlarına yönelen gemiye saldırı
ABD ordusundan İran limanlarına yönelen gemiye saldırı
22:23
Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Bülent Kuşoğlu yanıtladı: CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak
Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Bülent Kuşoğlu yanıtladı: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
22:02
Yok böyle bir final Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımı penaltılar belirledi
Yok böyle bir final! Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı penaltılar belirledi
22:01
Kanye West, kariyerinin en büyük konseri için İstanbul’da sahneye çıktı
Kanye West, kariyerinin en büyük konseri için İstanbul'da sahneye çıktı
21:12
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’den Özgür Özel’e destek
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Özgür Özel'e destek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 01:13:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Elazığ'da Eşini Vuran Şahıs Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.