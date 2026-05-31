Eş-Şara ve Trump\'tan Suriye Yaptırımlarının Kaldırılması Mesajı

31.05.2026 23:36
Eş-Şara, Trump'la görüşmesinde Suriye'deki yaptırımların kaldırılmasının ekonomik canlanma için önemli olduğunu belirtti.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş- Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'ye yönelik kalan yaptırımların kaldırılmasının Suriye ekonomisinin yeniden canlanması yönünde temel bir adım olduğunu söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede taraflar arasındaki ilişkiler, Suriye'nin istikrarına katkı sağlanması ve ülkenin ekonomik toparlanması için gelecekte sağlanacak destek ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin başlıklar ele alındı.

Açıklamaya göre Eş-Şara, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde uluslararası desteğin sürdürülmesinin önemini vurgulayarak, ülkesine yönelik kalan yaptırımların kaldırılmasının Suriye ekonomisinin yeniden canlanması ve halkının yaşam şartlarının iyileştirilmesi yönünde temel bir adım olduğunu belirtti.

Açıklamaya göre Trump ise Suriye ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade ederek, istikrarın korunmasının, toparlanma sürecinin desteklenmesinin ve yeniden inşanın önemini vurguladı.

Görüşmenin sonunda taraflar, iletişim ve iş birliğinin sürdürülmesi ile ortak ilgi alanlarındaki başlıkların takip edilmesinin önemini teyit etti. Bunun iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceği ve bölgede güvenlik ile istikrarın desteklenmesine katkı sağlayacağı belirtildi. - ŞAM

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
