Eskişehir'de Altın Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Altın Hırsızları Yakalandı

Eskişehir\'de Altın Hırsızları Yakalandı
31.05.2026 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

52 yaşındaki kadının boynundaki 17 çeyrek altın hırsızları, polis tarafından yakalandı.

Eskişehir'de 52 yaşındaki kadının boynunda asılı olan yaklaşık piyasa değeri 185 bin TL olan 17 tane çeyrek altını çalan 2 kadın polis tarafından yakalandı.

Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü saat 14.10 Tepebaşı ilçesi Muttalip Orta Mahallesinde Y.Ö. (52) isimli kadın kaldırımda oturduğu sırada, yanında küçük çocuğu ve kadın geldi. İki şahıs bir süre konuşup oyaladıktan sonra kadının aniden boynundaki ipe sarılı 17 adet çeyrek altını koparıp kaçtı. Yaşanan hırsızlık anı çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Hırsızlık olayının polis ekiplerine ihbar etmesi üzerine konuyla alakalı çalışma başlatıldı. Şüphelinin kaçarken attığı altınlar olay yerine yakın çimenlik alanda polisler tarafından bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nce kente giriş çıkışlarını kapatan ve yakın bölgeye uygulama noktaları kuran ekiplerce, şüpheli bindiği taksi içinde yakandı. Ayrıca şüpheli kadının olay öncesi beraber hareket ettiği değerlendirilen bir kadın daha yakaladı. Şüpheliler, D.Ç. ( 33 ) ve N.T. ( 19 ) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken N.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Altın Hırsızları Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

11:48
Kılıçdaroğlu’ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
11:15
Özel ve ekibi İYİ Parti’ye mi geçiyor Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt
10:00
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan’ın son görüntüleri
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
09:36
Anıtkabir’de Özgür Özel’e soğuk duş
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
09:36
Akaryakıta çifte indirim Motorin kritik sınırın altına inecek
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
08:45
Otobüs faciasında kahreden detay Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 12:20:12. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Altın Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.