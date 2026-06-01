İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip kullanıcıları ikiye böldü

01.06.2026 07:51
İstanbul Beyoğlu'nda kaydedilen görüntülerde, Rus turistin İran uyruklu bir erkek tarafından takip edildiği anlar yer aldı. Sosyal medyada yayılan video kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar görüntüleri rahatsız edici bir takip olayı olarak değerlendirirken, bazıları ise görüntülerin tek başına olayın tüm yönlerini ortaya koymadığını savundu.

İstanbul'un kalabalık bir noktasında kaydedildiği belirtilen görüntülerde, mavi desenli elbise giyen kadın turistin yürüdüğü sırada bir erkeğin sürekli yakınında bulunduğu görülüyor.

İddiaya göre Rus turist, İran uyruklu olduğu belirtilen bir erkeğin ısrarlı takibine maruz kaldı. Görüntülerde erkeğin kadının yürüdüğü güzergah boyunca yakın mesafede ilerlemeyi sürdürdüğü dikkat çekiyor.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Videonun paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları arasında farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar görüntülerin rahatsız edici bir takip olayını ortaya koyduğunu savunurken, bazıları ise görüntülerin tek başına olayın tüm yönlerini anlamak için yeterli olmadığını öne sürdü. Görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşılırken, olayla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Olayın hangi tarihte yaşandığı, taraflar arasında herhangi bir tartışma veya resmi şikayet olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililerden konuya ilişkin herhangi bir bilgilendirme gelmezken, görüntüler sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ömer Aksoy Ömer Aksoy:
    pek rahatsız olmuş gibi durmuyor. gülerek sohbet ediyor. yanındaki de kamaraya sürekli aldığına göre, planlı yapılmış bir çekimi andırıyor 2 0 Yanıtla
  • mert çelik mert çelik:
    açarak gezerse normal tabı 2 0 Yanıtla
  • Claus Meeir Claus Meeir:
    Abla istekli 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
