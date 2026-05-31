Dün geceye damga vuran görüntü! Yıldız isme alkış yağıyor

Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'in son penaltısını kaçıran Gabriel büyük yıkım yaşadı. PSG'nin Brezilyalı yıldızı Marquinhos ise şampiyonluk sevincini bir kenara bırakıp milli takımdan arkadaşını teselli etmeye gitti.

FİNALİN KADER ANI GABRIEL'İN PENALTISI OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Arsenal arasındaki mücadele penaltı atışlarına kadar uzadı. Serinin en kritik anında Arsenal adına topun başına geçen Gabriel, vuruşunu auta gönderdi. Bu hata sonrası PSG kupaya uzanırken Arsenal cephesinde büyük üzüntü yaşandı.

MARQUINHOS'TAN TAKDİR TOPLAYAN HAREKET

PSG'nin deneyimli savunmacısı Marquinhos ise maçın ardından dikkat çeken bir davranış sergiledi. Şampiyonluk kutlamalarının başladığı sırada Brezilya Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Gabriel'in yanına giden Marquinhos, üzgün futbolcuyu teselli etti. İki oyuncunun sarıldığı anlar kameralara yansıdı.

FUTBOLSEVERLERDEN ÖVGÜ ALDI

Kupayı kazanan tarafta olmasına rağmen rakibinin yaşadığı hayal kırıklığını paylaşan Marquinhos'un hareketi futbolseverlerden övgü aldı. Final sonrası ortaya çıkan görüntüler, gecenin en duygusal anlarından biri olarak değerlendirildi.