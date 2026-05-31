Son penaltı atılırken yapılana bakar mısınız! Ortalık bir anda karıştı

Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'in son penaltısını kullanmak için Gabriel topun başına geçtiği sırada Paris'te ilginç anlar yaşandı. Sokakta dev ekrandan maçı takip eden PSG taraftarları, yayının bir anda kesilmesiyle büyük şaşkınlık yaşadı.

TÜM GÖZLER GABRIEL'İN PENALTISINDAYDI

PSG ile Arsenal arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali penaltı atışlarına giderken heyecan doruğa çıktı. Arsenal'in kader penaltısını kullanmak üzere Gabriel topun başına geçerken milyonlarca futbolsever nefesini tuttu. Paris'te sokaklara kurulan dev ekranların önünde toplanan taraftarlar da tarihi anı izliyordu.

TELEVİZYON BİRDEN KAPANDI

Tam Gabriel'in penaltıyı kullanacağı sırada sokaktaki yayın ekranlarından birinin aniden kapanması taraftarları çılgına çevirdi. Ne olduğunu anlamaya çalışan taraftarlar büyük şaşkınlık yaşarken, bazıları ekrana tepki gösterdi. Kritik anı kaçırma ihtimali, zaten yüksek olan heyecanı daha da artırdı.