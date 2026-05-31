Son penaltı atılırken yapılana bakar mısınız! Ortalık bir anda karıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Son penaltı atılırken yapılana bakar mısınız! Ortalık bir anda karıştı

31.05.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şampiyonlar Ligi finalinde Gabriel'in kullanacağı son penaltı öncesinde Paris'te sokakta maçı izleyen PSG taraftarları büyük şaşkınlık yaşadı. Dev ekrandaki yayının bir anda kesilmesi nedeniyle kritik anı göremeyen taraftarlar tepki gösterdi. Kısa süre sonra Gabriel'in penaltıyı kaçırdığı anlaşılırken, PSG taraftarları şampiyonluk sevincine boğuldu.

Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'in son penaltısını kullanmak için Gabriel topun başına geçtiği sırada Paris'te ilginç anlar yaşandı. Sokakta dev ekrandan maçı takip eden PSG taraftarları, yayının bir anda kesilmesiyle büyük şaşkınlık yaşadı.

TÜM GÖZLER GABRIEL'İN PENALTISINDAYDI

PSG ile Arsenal arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali penaltı atışlarına giderken heyecan doruğa çıktı. Arsenal'in kader penaltısını kullanmak üzere Gabriel topun başına geçerken milyonlarca futbolsever nefesini tuttu. Paris'te sokaklara kurulan dev ekranların önünde toplanan taraftarlar da tarihi anı izliyordu.

TELEVİZYON BİRDEN KAPANDI

Tam Gabriel'in penaltıyı kullanacağı sırada sokaktaki yayın ekranlarından birinin aniden kapanması taraftarları çılgına çevirdi. Ne olduğunu anlamaya çalışan taraftarlar büyük şaşkınlık yaşarken, bazıları ekrana tepki gösterdi. Kritik anı kaçırma ihtimali, zaten yüksek olan heyecanı daha da artırdı.

Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Son penaltı atılırken yapılana bakar mısınız! Ortalık bir anda karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
İşte isim isim Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Kritik birimi kendisi yönetecek İşte isim isim Kılıçdaroğlu'nun A Takımı! Kritik birimi kendisi yönetecek
ABD ordusundan Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü ABD ordusundan Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü

11:48
Kılıçdaroğlu’ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
11:15
Özel ve ekibi İYİ Parti’ye mi geçiyor Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt
11:11
Aziz Yıldırım’dan kızına yasak: Hem kendisine hem de bana zarar veriyor
Aziz Yıldırım'dan kızına yasak: Hem kendisine hem de bana zarar veriyor
10:14
Galatasaray’a bir Osimhen daha Okan Buruk “Gelsin“ dedi
Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk "Gelsin" dedi
10:00
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan’ın son görüntüleri
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
09:42
Mourinho’yla birlikte o da geri dönüyor 80 milyon euroluk yıldızla anlaşma tamam
Mourinho'yla birlikte o da geri dönüyor! 80 milyon euroluk yıldızla anlaşma tamam
09:36
Anıtkabir’de Özgür Özel’e soğuk duş
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
09:36
Akaryakıta çifte indirim Motorin kritik sınırın altına inecek
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
08:45
Otobüs faciasında kahreden detay Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
08:34
CHP’nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti İlk paylaşım tepki çekti
CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 12:06:37. #7.12#
SON DAKİKA: Son penaltı atılırken yapılana bakar mısınız! Ortalık bir anda karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.