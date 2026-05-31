Manisa'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

31.05.2026 11:13  Güncelleme: 11:15
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 50 metrelik uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Bülent Hızıloğlu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Bülent Hızıloğlu (45), hayatını kaybetti. Kavaklıdere Mahallesi ile Horozum Keserler Mahallesi arasındaki Delikyar mevkisinde meydana gelen kazada, Bülent Hızıloğlu'nun kontrolünü yitirdiği öne sürülen 64 ACC 862 plakalı hafif ticari araç, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza, sabah saatlerinde diğer sürücüler tarafından farkedildi.

TALİHSİZ ADAM OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Hızıloğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hızıloğlu'nun cenazesi morga götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Alaşehir, Manisa, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

