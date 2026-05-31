Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

31.05.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da sosyal medyada başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polis 5 şüpheliyi gözaltına alırken 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Batman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sosyal medya üzerinden dün Barış A. ile A.K. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Bunun üzerine akrabalarını ve arkadaşlarını yanına alan taraflar Petrolkent Mahallesi'nde buluştu.

Burada devam eden tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Barış A. ile İ.K. yakınları tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Barış A, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Batman, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

13:24
Galatasaray’dan Uğurcan Çakır’a büyük jest
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a büyük jest
13:01
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:17
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
11:49
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
11:48
Kılıçdaroğlu’ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
11:23
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 13:31:59. #7.12#
SON DAKİKA: Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.