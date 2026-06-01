Türkiye'nin büyüme rakamları belli oldu
Türkiye'nin büyüme rakamları belli oldu

01.06.2026 10:06
Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yılın ilk çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

GSYH 2026 yılı birinci çeyreğinde yüzde 2,5 arttı, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin birinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,7 artacağını tahmin ediyordu. Böylece büyüme ekonomistlerin tahminlerinin altında kaldı.

SANAYİDE SERT DARALMA

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde ilk çeyrekte yıllık olarak; bilgi ve iletişim faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 9,5, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 5,2, tarım sektörü yüzde 4,6, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,5, inşaat sektörü yüzde 3,2, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,0, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 2,0, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,8 arttı. Sanayi sektörü ise yüzde 0,8 azaldı.

ÇEYREKLİK BÜYÜME YÜZDE 0,1

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2026 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 arttı.

GSYH 17 TRİLYON OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2026 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,7 artarak 16 trilyon 999 milyar 977 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 389 milyar 598 milyon olarak gerçekleşti.

Mal ve hizmet ihracatı, 2026 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 12,7, ithalatı ise yüzde 2,0 azaldı.

EMEĞİN PAYI YÜZDE 42,7

İşgücü ödemeleri, 2026 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,9 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 34,4 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 42,7 iken, bu oran 2026 yılı birinci çeyreğinde de yüzde 42,7 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 36,3 iken, 2026 yılı birinci çeyreğinde yüzde 35,8 oldu.

    Yorumlar (2)

  • Can Umut Can Umut:
    ülkedeki yabancı şirketler büyüyor halk eridi bitti 0 0 Yanıtla
  • 149614 149614:
    Ekonominin büyümesinden neden halk yararlanamıyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
