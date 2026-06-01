Orta Doğu'da tansiyonu yükselten hamle! İsrail tarihi kaleyi ele geçirdi

01.06.2026 10:14
İsrail ordusu, güney Lübnan'daki stratejik Beaufort Kalesi'ni ele geçirerek son 25 yılın en derin kara ilerleyişini gerçekleştirdi. Başbakan Binyamin Netanyahu operasyonu çatışmalarda "dramatik bir dönüm noktası" olarak nitelendirirken, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ülkesinin "acımasız ve kınanması gereken bir İsrail saldırganlığıyla" karşı karşıya olduğunu söyledi. Artan gerilim nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nin Lübnan gündemiyle acil toplanması bekleniyor.

TARİHİ KALE İSRAİL'İN KONTROLÜNE GEÇTİ

İsrail ordusu, Nabatiye kenti yakınlarında bulunan ve Haçlılar döneminde inşa edilen Beaufort Kalesi'ni ele geçirdiğini duyurdu. Yaklaşık 900 yıllık kale, güney Lübnan ve kuzey İsrail'e hakim konumu nedeniyle stratejik önem taşıyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, kaleye İsrail bayrağının çekildiğini açıklarken, bölgenin İsrail'in güvenlik hattının bir parçası olarak elde tutulacağını söyledi.

NETANYAHU: DRAMATİK BİR DÖNÜM NOKTASI

Başbakan Binyamin Netanyahu, Beaufort Kalesi'nin ele geçirilmesinin İsrail'in Lübnan, Suriye ve Gazze sınırlarındaki güvenlik stratejisinde önemli bir aşama olduğunu belirtti.

Netanyahu, İsrail ordusunun Litani Nehri'nin kuzeyine ilerlediğini ve Hizbullah'ın kontrolündeki alanlarda hakimiyet kurmayı hedeflediğini ifade etti.

LÜBNAN'DAN SERT TEPKİ

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in saldırılarını sert sözlerle eleştirdi. Avn, ülkesinin "acımasız ve kınanması gereken bir İsrail saldırganlığıyla" karşı karşıya olduğunu belirterek, özellikle güney Lübnan'da yaşayan sivillerin çektiği sıkıntıları sona erdirmek için çalışacaklarını söyledi.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ise Hizbullah'ın ateşkese bağlı kalacağını savundu ve İsrail'in saldırılarını durdurması gerektiğini ifade etti.

BM GÜVENLİK KONSEYİ ACİL TOPLANIYOR

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarını "kabul edilemez" olarak nitelendirerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplanmasını talep etti. Diplomatik kaynaklar, toplantının kısa süre içinde yapılmasının beklendiğini aktardı.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Ateşkese rağmen İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail ordusu son günlerde Litani Nehri'nin kuzeyine doğru ilerlerken, Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki hedeflere roket ve İHA saldırıları düzenliyor.

Son çatışmalarda Lübnan'da 3 bin 350'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 1 milyondan fazla kişinin ise yerinden edildiği bildirildi. İsrail tarafında ise en az 25 asker ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği açıklandı.

