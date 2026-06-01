Fenerbahçe\'den Lewandowski bombası

01.06.2026 09:19
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin, Merih Demiral'ın menajeriyle transfer görüşmesi yaptığı ve Robert Lewandowski'ye resmi teklif sunduğu öne sürüldü. Safi'nin transfer listesinde ayrıca Mason Greenwood ve Serhou Guirassy'nin de yer aldığı belirtildi.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, seçim öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Safi'nin, milli stoper Merih Demiral'ın menajeriyle görüştüğü ve dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski'ye resmi teklif yaptığı öne sürüldü.

MERİH DEMİRAL İÇİN İLK TEMAS

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı sürerken Hakan Safi'nin transfer çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Safi, Al Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve daha önce sarı-lacivertli kulübe dönmek istediğini açıklayan Merih'in, Safi'nin öncelikli hedeflerinden biri olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE'YE DÖNÜŞ İHTİMALİ

28 yaşındaki savunmacı, geride kalan sezonda Al Ahli formasıyla 32 maça çıktı. 2 gol ve 1 asistlik katkı veren Merih Demiral'ın Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Milli oyuncunun güncel piyasa değerinin ise 14 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.

LEWANDOWSKI'YE RESMİ TEKLİF

Hakan Safi'nin gündemindeki tek isim Merih Demiral değil. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Safi, Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski için de resmi transfer teklifinde bulundu. Dünya futbolunun en önemli golcüleri arasında gösterilen Polonyalı yıldızın transferi için temasların sürdüğü aktarıldı.

BARCELONA'DA 19 GOL ATTI

37 yaşındaki Lewandowski, geride kalan sezonda Barcelona formasıyla 46 maçta görev yaptı. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe'nin, yıldız futbolcuyu kadrosuna katarak hücum hattında büyük ses getirecek bir hamle yapmak istediği ifade ediliyor.

GREENWOOD VE GUIRASSY DE LİSTEDE

Hakan Safi'nin transfer listesinde başka önemli isimler de bulunuyor. Marsilya forması giyen Mason Greenwood için girişimlerin sürdüğü belirtilirken, Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy'nin de listede olduğu aktarıldı. Safi ve ekibinin, hem Greenwood hem de Guirassy transferleri için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kriptoda komisyon sömürüsü tuzağı: WEEX mağduriyete aracı oluyor

