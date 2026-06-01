Fenerbahçe milli yıldızı da alıyor! Yeni sezonda ortalık resmen yanacak

Fenerbahçe, savunma hattını milli bir yıldızla güçlendirmeye hazırlanıyor. Başkan adayı Hakan Safi'nin, Al Ahli forması giyen Merih Demiral'ın menajeriyle transfer görüşmesi yaptığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri yaklaşırken transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim, kulübün altyapısından yetişen Merih Demiral oldu. İddiaya göre başkan adayı Hakan Safi, milli stoperin temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirerek transfer şartlarını masaya yatırdı.
Merih Demiral, daha önce yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'ye dönüş ihtimaline olumlu yaklaştığını belirtmişti. Altyapısından yetiştiği sarı-lacivertli kulüpte A takım forması giyemeden Avrupa'ya transfer olan milli futbolcunun, kariyerinin ilerleyen döneminde Fenerbahçe formasını giymeyi istediği biliniyor.
28 yaşındaki savunmacı, kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de sürdürüyor. Geride kalan sezonda 32 maçta görev alan Merih, 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Deneyimli stoperin kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Yeni sezon öncesi savunma hattına önemli bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, Merih Demiral'ı takımın lider isimlerinden biri olarak gördüğü belirtiliyor. Hem Avrupa tecrübesi hem de milli takım kariyeriyle dikkat çeken yıldız futbolcunun transferi, sarı-lacivertli taraftarları da heyecanlandırdı.
Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan Merih Demiral'ın transferi için önümüzdeki günlerde görüşmelerin hız kazanması bekleniyor.
