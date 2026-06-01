Fenerbahçe milli yıldızı da alıyor! Yeni sezonda ortalık resmen yanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe milli yıldızı da alıyor! Yeni sezonda ortalık resmen yanacak

01.06.2026 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin, Al Ahli forması giyen milli stoper Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. Başkan adayı Hakan Safi'nin oyuncunun menajeriyle görüştüğü belirtilirken, altyapısından yetiştiği sarı-lacivertli kulübe dönmeye sıcak bakan Merih'in transferi seçim sürecinin en dikkat çekici gündemlerinden biri haline geldi.

Fenerbahçe, savunma hattını milli bir yıldızla güçlendirmeye hazırlanıyor. Başkan adayı Hakan Safi'nin, Al Ahli forması giyen Merih Demiral'ın menajeriyle transfer görüşmesi yaptığı öne sürüldü.

HEDEFTE MERİH DEMİRAL VAR

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri yaklaşırken transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim, kulübün altyapısından yetişen Merih Demiral oldu. İddiaya göre başkan adayı Hakan Safi, milli stoperin temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirerek transfer şartlarını masaya yatırdı.

YUVASINA DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Merih Demiral, daha önce yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'ye dönüş ihtimaline olumlu yaklaştığını belirtmişti. Altyapısından yetiştiği sarı-lacivertli kulüpte A takım forması giyemeden Avrupa'ya transfer olan milli futbolcunun, kariyerinin ilerleyen döneminde Fenerbahçe formasını giymeyi istediği biliniyor.

Fenerbahçe milli yıldızı da alıyor! Yeni sezonda ortalık resmen yanacak

SUUDİ ARABİSTAN'DA FORMA GİYİYOR

28 yaşındaki savunmacı, kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de sürdürüyor. Geride kalan sezonda 32 maçta görev alan Merih, 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Deneyimli stoperin kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

SAVUNMAYA LİDER ARANIYOR

Yeni sezon öncesi savunma hattına önemli bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, Merih Demiral'ı takımın lider isimlerinden biri olarak gördüğü belirtiliyor. Hem Avrupa tecrübesi hem de milli takım kariyeriyle dikkat çeken yıldız futbolcunun transferi, sarı-lacivertli taraftarları da heyecanlandırdı.

PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan Merih Demiral'ın transferi için önümüzdeki günlerde görüşmelerin hız kazanması bekleniyor.

Merih Demiral, Hakan Safi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe milli yıldızı da alıyor! Yeni sezonda ortalık resmen yanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir garip hırsızlık olayı Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu Bir garip hırsızlık olayı! Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu
İstanbul’un iki ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı İstanbul'un iki ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı
Kayseri’de viyadükten Kızılırmak’a düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı Kayseri'de viyadükten Kızılırmak'a düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Kriptoda komisyon sömürüsü tuzağı: WEEX mağduriyete aracı oluyor Kriptoda komisyon sömürüsü tuzağı: WEEX mağduriyete aracı oluyor
Batman’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu’nun FETÖ suçlamasına yanıt Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına yanıt
Galatasaray’dan Uğurcan Çakır’a büyük jest Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a büyük jest
İstanbul’dan Kanye West geçti İşte tarihi gecede kazanılan para İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para
Mayısın son gününde kar sürprizi Mahsur kalan vatandaşlar var Mayısın son gününde kar sürprizi! Mahsur kalan vatandaşlar var
Bakan Uraloğlu: Amik Ovası’na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek Bakan Uraloğlu: Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek

09:57
Netanyahu: Beyrut’un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
09:52
İşte Osimhen’i isteyen takım Çuvalla parayı verip alacaklar
İşte Osimhen'i isteyen takım! Çuvalla parayı verip alacaklar
09:31
8 kişinin yanarak can verdiği otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay
8 kişinin yanarak can verdiği otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay
09:20
ABD-İran gerilimi tırmanırken Trump’tan şaşırtan sözler
ABD-İran gerilimi tırmanırken Trump'tan şaşırtan sözler
09:19
Fenerbahçe’den Lewandowski bombası
Fenerbahçe'den Lewandowski bombası
08:35
Altın fiyatlarında iki hafta sonra düşüş
Altın fiyatlarında iki hafta sonra düşüş
08:27
50 bin liraya bilet satan ünlü rapçi Travis Scott sahnede sadece 20 dakika kaldı
50 bin liraya bilet satan ünlü rapçi Travis Scott sahnede sadece 20 dakika kaldı
07:46
Buca Belediyesi’ne operasyon Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı
Buca Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı
07:10
ABD Hürmüz’ü vurdu, İran’dan jet misilleme geldi
ABD Hürmüz'ü vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
07:04
Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddia edilmişti İlhan Kesici sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddia edilmişti! İlhan Kesici sessizliğini bozdu
06:54
Kolombiya’da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya
Kolombiya'da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 10:05:06. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe milli yıldızı da alıyor! Yeni sezonda ortalık resmen yanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.