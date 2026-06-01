İşte Osimhen\'i isteyen takım! Çuvalla parayı verip alacaklar

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle'nin Victor Osimhen hakkında yaptığı açıklamalar transfer iddialarını alevlendirdi. Yıldız golcünün transfer görüşmeleri nedeniyle milli takım kadrosunda yer almadığını açıklayan Chelle'nin sözlerinin ardından Chelsea'nin Osimhen için devreye girdiği öne sürüldü.

MİLLİ TAKIM HOCASINDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili en dikkat çekici açıklama Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle'den geldi. Chelle, yıldız futbolcunun Polonya ve Portekiz ile oynanacak hazırlık maçlarında forma giymeyeceğini duyurdu. Nijeryalı teknik adam, bu kararın arkasında transfer görüşmelerinin bulunduğunu açıkça ifade etti.

"Victor Osimhen, Polonya ve Portekiz ile yapacağımız hazırlık maçında olmayacak. Çünkü bir kulüp değiştirme ihtimali söz konusu olabilir. Bu yüzden onun evinde kalmasını tercih ettim. Kafanız yüzde 100 burada değilken sahaya çıkıp oynamak iyi bir durum yaratmaz." diyen Chelle, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

CHELSEA DEVREYE GİRDİ

Bu açıklamaların ardından Avrupa basınında Osimhen'in yeni adresine ilişkin iddialar da hız kazandı. Sabah'ın haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Nijeryalı yıldızın transferi için harekete geçti. Londra temsilcisinin yaz transfer döneminde Osimhen için resmi girişimlerde bulunabileceği öne sürüldü.

GALATASARAY'DAN 150 MİLYON EURO TALEBİ

Galatasaray yönetiminin ise yıldız golcü konusunda oldukça net bir tavır sergilediği belirtiliyor. Habere göre sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'i 150 milyon euronun altında bir bonservis bedeliyle bırakmayı düşünmüyor. Kulüp yönetiminin, takımın en önemli yıldızlarından biri olarak gördüğü Osimhen için geri adım atmaya niyetli olmadığı ifade edildi.

GÖZLER YILDIZ GOLCÜDE

Milli takım teknik direktörünün transfer sürecini doğrulayan açıklamaları sonrası gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Avrupa'nın birçok dev kulübünün radarında bulunan Nijeryalı yıldızın kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olmaya devam ediyor.