Netanyahu: Beyrut\'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran destekli Hizbullah'a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdiğini duyurdu. Netanyahu yaptığı açıklamada, "Orduya Lübnan'daki kara manevrasını genişletme talimatı verdim" ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hizbullah arasında nisan ayında ilan edilen ateşkese rağmen taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürüyor.

TARİHİ KALE İSRAİL'İN KONTROLÜNE GEÇTİ

İsrail ordusu, son operasyon kapsamında güney Lübnan'da bulunan yaklaşık 900 yıllık Beaufort Kalesi ile stratejik öneme sahip bir sırt hattını ele geçirdiğini açıkladı.

Askeri yetkililer, operasyonun Hizbullah'ın bölgedeki askeri altyapısını zayıflatmayı ve örgütün faaliyet alanlarını kontrol altına almayı amaçladığını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Beaufort Kalesi'nin İsrail'in güney Lübnan'daki güvenlik bölgesinin bir parçası olarak elde tutulacağını söyledi.

FRANSA'DAN ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Lübnan'da artan çatışmaların ardından Fransa Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin pazartesi günü acil toplanması çağrısında bulundu. Paris yönetimi, bölgede tırmanan gerilimin daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşmesinden endişe duyulduğunu belirtti.

ÇATIŞMALARDA BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan hükümetinin verilerine göre çatışmaların yeniden şiddetlenmesinden bu yana 3 bin 370'ten fazla kişi yaşamını yitirdi. İsrail tarafında ise 24 asker ve 4 sivilin öldüğü bildirildi. Çatışmalar nedeniyle 1,2 milyondan fazla Lübnanlı yerinden edilirken, İsrail'in kuzeyindeki on binlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

HİZBULLAH'IN KALESİ OLAN BÖLGELERE İLERLİYORLAR

İsrail ordusu, Litani Nehri'ne kadar uzanan bölgede kontrol sağladığını ve şimdi Zaharani Nehri yönünde ilerlediğini açıkladı. Netanyahu, amaçlarının Hizbullah'ın kontrol ettiği alanlarda İsrail'in hakimiyetini derinleştirmek ve genişletmek olduğunu ifade etti. Öte yandan Hizbullah veya Lübnan yönetiminden İsrail'in son ilerleyişine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.