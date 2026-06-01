Ev sahipleri dikkat! Bugün son gün, ödemeyene ceza var

01.06.2026 10:32
Türkiye genelinde milyonlarca taşınmaz sahibini yakından ilgilendiren 2026 yılı Emlak Vergisi birinci taksit ödemelerinde yasal süre bugün (1 Haziran) mesai bitimiyle sona eriyor. Ödemelerini yarına bırakan mükellefleri ise aylık yüzde 3,5 oranında gecikme faizi cezası bekliyor.

Türkiye sınırları içinde ev, arsa, arazi veya dükkan gibi gayrimenkulü bulunan vatandaşlar için yıllık emlak vergisinin ilk taksitini yatırma süresinde son güne girildi. Yasalarca belirlenen takvime göre, taşınmaz sahiplerinin cezalı duruma düşmemek için ilk taksit ödemelerini bugün içerisinde tamamlaması gerekiyor. 1 Haziran sonrasına kalan tüm gecikmiş ödemelere yasal faiz işletilecek.

ZAMANINDA ÖDEMEYENE YÜZDE 3,5 GECİKME FAİZİ UYGULANACAK

Maliye Bakanlığı ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, ilan edilen son güne kadar ödeme yapmayan mükelleflere cezai müeyyide uygulanacak. Borcunu zamanında kapatmayan taşınmaz sahiplerinin vergilerine, sarktığı her ay için yüzde 3,5 oranında gecikme faizi eklenecek. Uzmanlar, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve ek mali yüklerle karşılaşmaması için ödemelerini son saatlere bırakmaması konusunda uyarıyor.

VEZNEYE GİTMEYE GEREK YOK

Emlak vergisi ödemeleri için belediye binalarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek adına dijital kanallar aktif olarak hizmet veriyor. Vatandaşlar, gayrimenkullerinin bağlı bulunduğu belediyelerin internet sitelerindeki e-belediye/online ödeme sistemleri, e-Devlet kapısı entegrasyonlu tahsilat ekranları, mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden banka veya kredi kartlarıyla borçlarını hızlıca ödeyebiliyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Mevzuata göre belirli şartları taşıyan vatandaşlar ise emlak vergisinden tamamen muaf tutuluyor. Muafiyet kapsamında yer alan gruplar şunlar:

  • Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ve işsizler,
  • Sosyal güvenlik kurumlarından aylık alan emekliler,
  • Engelli vatandaşlar,
  • Gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri.

MUAFİYET ŞARTLARI NELER?

Bu haklardan yararlanabilmek için kişilerin Türkiye sınırları içinde yalnızca tek bir meskeninin (konutunun) bulunması ve bu konutun brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor. İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınmış konutlar da bu hakka dahil ediliyor. Şartları sağlayan mükelleflerin bağlı bulundukları belediyeye bir dilekçe ile başvurması yeterli oluyor.

EMLEK VERGİSİ NASIL HESAPLANIYOR?

Emlak vergisi tutarları, taşınmazın yer aldığı bölgedeki belediyeler tarafından her yıl belirlenen metrekare asgari rayiç değerlerine göre hesaplanıyor. Binanın veya arsanın büyüklüğüyle bu birim değer çarpılarak gayrimenkulün rayiç bedeline ulaşılıyor. Vergi oranları ise taşınmazın mesken, iş yeri, arsa veya arazi olmasına ve büyükşehir sınırlarında yer alıp almadığına göre değişiklik gösteriyor. Mükellefler güncel borç miktarını e-Devlet üzerinden de sorgulayabiliyor.

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    1 hafta uzamasi lazim 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
