Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı
01.06.2026 10:55
Brezilya'nın Panama'yı 6-2 mağlup ettiği hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna giren Ederson, uzak mesafeden gelen şutta gole engel olamadı. Ancak Brezilya taraftarları deneyimli kaleciye tepki göstermek yerine alkışlarla moral verdi. Bu görüntüler, Ederson'un Fenerbahçe'de yediği goller sonrası aldığı eleştirilerle karşılaştırıldı.

Brezilya'nın Panama'yı 6-2 mağlup ettiği hazırlık maçında kaleciler gündeme damga vurdu. İlk yarıda Alisson'un yediği gol sonrası tribünlerden tepki yükselirken, ikinci yarıda oyuna giren Ederson da uzak mesafeden gelen şuta engel olamadı. Ancak Brezilyalı taraftarların tepkisi bu kez bambaşka oldu.

ALISSON'A TEPKİ, EDERSON'A DESTEK

Brezilya ile Panama arasında oynanan hazırlık karşılaşması tam sekiz gole sahne oldu. Sambacılar mücadeleden 6-2 galip ayrılırken, kaleciler performanslarıyla maçın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Alisson'un yediği gol sonrası tribünlerden tepkiler yükseldi.

EDERSON DA GOLE ENGEL OLAMADI

İkinci yarıda kaleyi devralan Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Ederson da talihsiz bir an yaşadı. Deneyimli kaleci, oldukça uzak mesafeden çekilen sert şutta topun ağlara gitmesini engelleyemedi. Gol sonrası kısa süreli şaşkınlık yaşanırken, tribünlerin tepkisi dikkat çekti.

TARAFTARLARDAN ALKIŞLI DESTEK

Brezilyalı taraftarlar, yenilen gole rağmen Ederson'a tepki göstermek yerine destek vermeyi tercih etti. Tribünlerden yükselen alkışlar ve tezahüratlar, deneyimli kaleciye moral oldu. Birçok taraftarın, çıkarılması oldukça zor görünen gol nedeniyle Ederson'u suçlamadığı görüldü.

FENERBAHÇE'DEKİ ELEŞTİRİLER HATIRLANDI

Bu görüntüler, Ederson'un sezon içerisinde Fenerbahçe formasıyla yaşadığı tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. Sarı-lacivertli takımda bazı karşılaşmalarda yediği goller nedeniyle eleştirilen Brezilyalı kaleci, zaman zaman taraftarların hedefi olmuştu. Panama karşısında ise benzer bir gol yemesine rağmen ülkesinde destek görmesi dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Karşılaşmanın ardından futbolseverler, Ederson'un Brezilya'da alkışlanması ile Fenerbahçe'de yaşadığı eleştirileri karşılaştıran çok sayıda paylaşım yaptı. Özellikle uzak mesafeden gelen ve çıkarılması zor olarak değerlendirilen gol sonrası taraftarların verdiği destek dikkat çekti.

