Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı

01.06.2026 10:51
Denizli-Aydın Otoyolu Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak alev alması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada ölenlerin hikayeleri yürekleri dağlarken, bayram ziyareti, mezarlık ziyareti ve sınav heyecanı yolculuklarının ölümle yarım kaldığı acı detaylar ortaya çıktı.

İzmir-Antalya seferini yapan Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsünün küle döndüğü kazada yaşamını yitirenlerin kimlik tespit çalışmalarının ardından, hayatını kaybedenlerin geride bıraktığı acı dolu hikayeler netleşti. Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu, uzun yıllardır yollarda direksiyon sallayarak geçimini sağladığı öğrenildi.

EŞİNİ KURTARDI, İZDİHAM YÜZÜNDEN OĞLUYLA ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Kazanın en dramatik hikayesi ise Şen ailesinde yaşandı. Civan Şen, eşi Sevda Şen ve henüz 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen ile birlikte Kurban Bayramı tatilinde Sevda Şen'in ailesini ziyaret etmek amacıyla İzmir'e gitmişti. Yaşadıkları şehir olan Antalya'ya dönüş yolunda feci kazaya yakalanan aileden baba Civan Şen, otobüste yangın çıkması üzerine büyük bir kahramanlık sergileyerek önce aracın camını kırdı. Eşi Sevda Şen'i camdan dışarıya çıkarmayı başaran fedakar baba, kucağındaki 9 aylık oğluyla birlikte çıkmaya hazırlandığı sırada, kırılan camı gören diğer yolcuların o noktaya yoğunlaşması sonucu oluşan izdiham nedeniyle dışarı çıkamayarak alevlerin arasında evladıyla birlikte can verdi.

CİVAN ŞEN KUCAĞINDA EYÜP MİRAÇ ŞEN VE EŞİ SEVDA ŞEN 

YILLAR ÖNCE ÖLEN KIZ KARDEŞİN MEZARINI ZİYARETE GİDİYORLARDI

İzmir'de yaşayan Gule Tayboğa ve kızı Fatma Kartal'ın da başka bir acı nedeniyle yolda oldukları belirlendi. Anne ve kızın, yıllar önce vefat eden ve kabri Antalya'nın Alanya ilçesindeki diğer kız kardeşin mezarını ziyaret etmek amacıyla bu otobüse bindikleri, ancak ziyarete ulaşamadan anne-kızın yan yana hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

MERVE VE SAMİ ERİK ÇİFTİ

YAŞLI ÇİFTİ VE YENİ ÇİFTİ ÖLÜM AYIRDI

Kurban Bayramı nedeniyle Alanya'dan İzmir'deki yakınlarının yanına giden yaşlı çift Halime ve Mehmet Arıkan'ı da dönüş yolunda ölüm ayırdı. Kazada koca Mehmet Arıkan yaralı olarak kurtulmayı başarırken, eşi Halime Arıkan yaşamını yitirdi. Henüz 16 Nisan'da dünyaevine giren yeni evli genç çift Sami ve Merve Erik'in de İzmir'deki bayram tatilinin ardından Antalya'ya döndükleri öğrenildi. Tatil dönüşü yaşanan faciada Sami Erik yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Merve Erik hayata gözlerini yumdu.

HAYRİYE ARIKAN

SINAVLARINA VE MEZUNİYET TÖRENLERİNE GİDİYORDU

Kazada hayatını kaybeden gençlerden Zehra Eyiol'un ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Bayram tatili için İzmir'deki ailesinin yanına gelen Zehra Eyiol'un, tatil bitimi Alanya'daki final sınavlarına katılmak ve 18 Haziran'da yapılacak olan mezuniyet törenine yetişmek amacıyla otobüste bulunduğu, genç kızın mezuniyet cübbesini giyemeden hayatının kaybetti. Acı haber okulunu ve ailesini yasa boğdu.

ZEHRA EYİOL

ŞOFÖR SÜRÜCÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ İDDİASI

Öte yandan, otobüs şoförünün aile üyeleri sürücü Mustafa Fevzi Merdun'un yapılan otopsi sonucunda kalp krizi geçirdiğinin ortaya çıktığını iddia etti. Ayrıca sürücü Merdun'un kazadan yaklaşık 20 dakika önce meydana gelen bir arıza nedeniyle aracı kenarına çekip, kontrol ettiği daha sonra ise seyrine devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

