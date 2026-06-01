Dünya Kupası'ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu
Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu

01.06.2026 11:40
2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak yeni oyuncu değişikliği kuralı ilk kez sahaya yansıdı. Oyundan çıkarken süreyi aşan İzlandalı futbolcu nedeniyle yerine girecek oyuncu 1 dakika bekletildi. Japonya, rakibinin eksik kaldığı bu sürede gol atınca yeni kural futbol dünyasında büyük ses getirdi.

2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak yeni oyuncu değişikliği kuralı ilk kez sahada görüldü. İzlandalı futbolcu, oyundan çıkarken belirlenen süreyi aştığı için yerine girecek oyuncu 1 dakika bekletildi. 

YENİ KURAL İLK KEZ UYGULANDI

FIFA'nın zaman geçirmeyi önlemek amacıyla hayata geçireceği yeni oyuncu değişikliği kuralı sahada ilk kez dikkat çekici bir olaya neden oldu. Yeni uygulamaya göre oyundan alınan futbolcuların en kısa sürede saha dışına çıkması gerekiyor. Belirlenen sürenin aşılması halinde ise oyuna girecek futbolcu belirli bir süre kenarda bekletiliyor.

10 SANİYE FAZLA KALDI

İzlanda ile Japonya arasında oynanan karşılaşmada oyundan alınan İzlandalı futbolcu, saha dışına çıkarken izin verilen sürenin üzerine çıktı. Yaklaşık 10 saniyeden fazla sahada kalan oyuncu nedeniyle hakem yeni kuralı devreye soktu.

YEDEK OYUNCU 1 DAKİKA BEKLETİLDİ

Kural gereği değişiklik yapacak takımın sahaya girecek oyuncusu 1 dakika boyunca oyuna alınmadı. Bu süreçte İzlanda kısa süreliğine eksik oyuncuyla mücadele etmek zorunda kaldı.

JAPONYA FIRSATI DEĞERLENDİRDİ

Japonya, rakibinin bir kişi eksik kaldığı bu anları iyi değerlendirdi. Oyunun yeniden başlamasının ardından Japon ekibi golü buldu ve yeni kuralın maç üzerindeki etkisi net şekilde ortaya çıktı.

DÜNYA KUPASI'NDA DA UYGULANACAK

2026 Dünya Kupası'nda da uygulanacak olan düzenleme, özellikle son dakikalarda yaşanan zaman geçirme girişimlerini engellemeyi amaçlıyor. İlk örneğin golle sonuçlanması ise futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

