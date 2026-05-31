Hakan Safi büyük oynuyor! Seçilirse Fenerbahçe'yi Barcelona'ya çevirecek

31.05.2026 15:22
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Serhou Guirassy ile yeniden görüşeceğini açıklarken, Rafael Leao'nun transfer listesinden çıkarıldığını duyurdu. İki milli oyuncuyla anlaştıklarını belirten Safi, seçilmesi halinde iki ya da üç dünya yıldızını da takıma kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, transfer gündemindeki Serhou Guirassy ve Rafael Leao hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Guirassy ile yeniden görüşeceğini açıklayan Safi, Rafael Leao için ise "10 dakikada bizim oyuncumuz olmadığını anladım" ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM'A GÖNDERME YAPTI

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Antalya'da katıldığı programda hem seçim sürecine hem de transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rakibi Aziz Yıldırım'a göndermede bulunan Safi, "Tarihin en iddialı kadrolarından birini kuracağız. Fenerbahçe başkanlığı yarım kalmış hırsların değil, büyük hedef ve hayallerin yeridir. Stadın Mayıs'a yetiştirilme vaadi hayal satmaktır." dedi.

"GUIRASSY İLE YARIN DA GÖRÜŞECEĞİZ"

Transfer gündeminde yer alan Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Serhou Guirassy hakkında da konuşan Safi, oyuncuyla daha önce temas kurduğunu açıkladı. Safi, "Guirassy ile Nisan 23'ünde ben kendim de görüştüm. Yarın da görüşeceğiz. Klasik rakibimizin çirkinleştirme oyunları. Guirassy de Dortmund'un kontratlı oyuncusu. Benim zaten uzun zamandır takip ettiğim bir oyuncu. Dolayısıyla seçimi kim kazanacaksa Guirassy'ı da gider alır. O yüzden bu kardeşiniz onu alacak inşallah." ifadelerini kullandı.

RAFAEL LEAO'YU ELEDİ

Adı Fenerbahçe ile anılan Rafael Leao hakkında da konuşan Hakan Safi, Portekizli yıldızın transfer listesinden çıktığını söyledi. Safi, "Rafael Leao'yu da gittim, seyrettim. 10. dakikada bizim topçumuz olmadığını anladım. Nasıl anladın derseniz; sorduk, soruşturduk herkese." açıklamasında bulundu.

LOOKMAN İTİRAFI

Atalanta'nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman ile de görüştüğünü belirten Safi, bu transferin artık gündemlerinde olmadığını ifade etti. Başkan adayı, "Ben Lookman ile de görüştüm kışın. Bunu niye söylüyorum? Artık bizim gündemimizde değil kendisi." dedi.

"İKİ MİLLİ OYUNCUYLA ANLAŞTIK"

Transfer çalışmalarına ilişkin iddialı açıklamalar yapan Safi, taraftarlara önemli mesajlar verdi. "İki tane milli oyuncuyla anlaştık, onları da açıklayacağız. İki tane de dünya yıldızı getireceğim dedim, bu belki üç bile olabilir." sözleriyle dikkat çekti.

MURIQI AÇIKLAMASI

Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi hamlesine de değinen Safi, "Rakibimiz de Muriqi'yi alıyormuş, tebrik ederiz. Hayırlısı olsun. Seviniyoruz. Güzel bir rekabet olacak." ifadelerini kullandı.

