ABD'li yayıncıya İstanbul'da taksi şoku! Kartından 7 bin 300 TL çektiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'li yayıncıya İstanbul'da taksi şoku! Kartından 7 bin 300 TL çektiler

ABD\'li yayıncıya İstanbul\'da taksi şoku! Kartından 7 bin 300 TL çektiler
01.06.2026 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Travis Scott konseri için İstanbul'a gelen ABD'li Twitch yayıncısı Auger, oteline dönmek isterken taksi mağduriyeti yaşadığını öne sürdü. Bir süre taksi bulmakta zorlanan yayıncı, 50 euro (2 bin 675 TL) karşılığında anlaştığı yolculuğun ardından kartından 136 euro (7 bin 300 TL) çekildiğini iddia etti. Yaşadığı durumu sosyal medya hesabından paylaşan Auger'in görüntüleri kısa sürede dikkat çekti.

Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'ın konseri için İstanbul'a gelen ABD'li Twitch yayıncısı Auger, taksi yolculuğunun ardından büyük şaşkınlık yaşadı. Normal şartlarda birkaç yüz lira tutması beklenen yolculuk için önce 50 euro ödemeyi kabul eden yayıncı, kartından 136 euro çekildiğini öne sürdü.

KONSER SONRASI TAKSİ ARAMAYA BAŞLADI

İddiaya göre Auger, Travis Scott konserinin ardından oteline dönmek için taksi aramaya başladı. Daha önce bindiği bir taksiden trafik gerekçesiyle indirildiğini belirten yayıncı, bir süre araç bulmakta zorlandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de yayıncının konser alanından ayrıldıktan sonra çevrede dolaştığı ve ulaşım aradığı anlar yer aldı.

50 EUROYU KABUL ETTİ, HESAPTAN 136 EURO ÇEKİLDİ

Auger, oteline ulaşmak için bir taksiciyle anlaştığını ve sürücünün talep ettiği 50 euroyu kabul ettiğini söyledi.

Ancak yayıncı, ödeme sırasında kartından 136 euro, yani yaklaşık 7 bin 300 TL çekildiğini fark ettiğini öne sürdü. Yaşadığı durumu canlı yayında ve sosyal medya hesaplarında paylaşan Auger, takipçilerinin de tepkisini çekti.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Olayın ardından paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları, İstanbul'da yabancı turistlerin ve ziyaretçilerin zaman zaman benzer şikayetlerle gündeme geldiğine dikkat çekti.

Auger'in yaşadığını anlattığı olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, görüntüler sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Sosyal Medya, İstanbul, Türkiye, Güncel, Travis, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'li yayıncıya İstanbul'da taksi şoku! Kartından 7 bin 300 TL çektiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir garip hırsızlık olayı Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu Bir garip hırsızlık olayı! Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu
İstanbul’un iki ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı İstanbul'un iki ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı
Kayseri’de viyadükten Kızılırmak’a düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı Kayseri'de viyadükten Kızılırmak'a düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Kriptoda komisyon sömürüsü tuzağı: WEEX mağduriyete aracı oluyor Kriptoda komisyon sömürüsü tuzağı: WEEX mağduriyete aracı oluyor
Batman’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

10:35
TFF’den Dünya Kupası için radikal karar
TFF'den Dünya Kupası için radikal karar
10:32
Ev sahipleri dikkat Bugün son gün, ödemeyene ceza var
Ev sahipleri dikkat! Bugün son gün, ödemeyene ceza var
10:17
Arda Kural aşk orucunu bozdu İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi
Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi
10:06
Türkiye’nin büyüme rakamları belli oldu
Türkiye'nin büyüme rakamları belli oldu
09:57
Netanyahu: Beyrut’un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
09:31
8 kişinin yanarak can verdiği otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay
8 kişinin yanarak can verdiği otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 10:44:43. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'li yayıncıya İstanbul'da taksi şoku! Kartından 7 bin 300 TL çektiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.