Sözün bittiği yer! Avrupa'nın göbeğinde utanç görüntüleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sözün bittiği yer! Avrupa'nın göbeğinde utanç görüntüleri

Sözün bittiği yer! Avrupa\'nın göbeğinde utanç görüntüleri
31.05.2026 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PSG'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından Paris'te kutlamalar şiddet olaylarına dönüştü. Final öncesinde yağma ihtimaline karşı önlem alan mağaza sahipleri haklı çıkarken, kentte araçlar ateşe verildi, mağazalar zarar gördü ve polisle taraftarlar arasında sabaha kadar süren çatışmalar yaşandı. Paris'te gece boyunca kaos hakim oldu.

PSG'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından Paris'te kutlamalar kontrolden çıktı. Final öncesinde yağma ve saldırı ihtimaline karşı önlem alan işletme sahipleri haklı çıkarken, şehirde araçlar ateşe verildi, mağazalar yağmalandı ve polisle taraftarlar arasında gece boyunca çatışmalar yaşandı.

FİNAL ÖNCESİ BARİKAT KURMUŞLARDI

Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Paris'teki birçok işletme, olası taşkınlıklara karşı vitrinlerini ahşap paneller ve çelik bariyerlerle koruma altına almıştı. Özellikle Şanzelize ve çevresindeki mağaza sahipleri, PSG'nin kupayı kazanması halinde yaşanabilecek olaylardan endişe duyuyordu. Final sonrası yaşananlar, bu endişelerin boşa olmadığını gösterdi.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI KAOSA DÖNÜŞTÜ

PSG'nin Arsenal'i penaltılarla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasının ardından binlerce taraftar sokaklara döküldü. İlk saatlerde kutlama havasında geçen gece, ilerleyen dakikalarda yerini kaosa bıraktı. Paris'in birçok noktasında olaylar çıkarken, güvenlik güçleri alarma geçti.

ARAÇLAR YAKILDI, MAĞAZALAR YAĞMALANDI

Kent genelinde çok sayıda aracın ateşe verildiği bildirildi. Bazı grupların mağazalara zarar verdiği ve yağma girişimlerinde bulunduğu belirtilirken, işletmelerde maddi hasar meydana geldi. Daha önce alınan güvenlik önlemleri sayesinde bazı mağazalar büyük zarardan kurtuldu.

POLİSLE ÇATIŞMALAR GECE BOYU SÜRDÜ

Olayların büyümesi üzerine polis ekipleri birçok noktada müdahalede bulundu. Taraftar grupları ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken, çatışmaların sabaha kadar devam ettiği aktarıldı. Paris genelinde yoğun güvenlik önlemleri uygulanırken çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Hakim, Paris, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Sözün bittiği yer! Avrupa'nın göbeğinde utanç görüntüleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor

14:28
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
14:20
Nijerya’nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri Galatasaray taraftarı şoke oldu
Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu
14:03
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu
370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
13:46
İstanbul’dan Kanye West geçti İşte tarihi gecede kazanılan para
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para
13:06
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu’nun FETÖ suçlamasına yanıt
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına yanıt
12:17
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
11:49
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 14:56:48. #7.12#
SON DAKİKA: Sözün bittiği yer! Avrupa'nın göbeğinde utanç görüntüleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.