Sözün bittiği yer! Avrupa\'nın göbeğinde utanç görüntüleri

PSG'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından Paris'te kutlamalar kontrolden çıktı. Final öncesinde yağma ve saldırı ihtimaline karşı önlem alan işletme sahipleri haklı çıkarken, şehirde araçlar ateşe verildi, mağazalar yağmalandı ve polisle taraftarlar arasında gece boyunca çatışmalar yaşandı.

FİNAL ÖNCESİ BARİKAT KURMUŞLARDI

Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Paris'teki birçok işletme, olası taşkınlıklara karşı vitrinlerini ahşap paneller ve çelik bariyerlerle koruma altına almıştı. Özellikle Şanzelize ve çevresindeki mağaza sahipleri, PSG'nin kupayı kazanması halinde yaşanabilecek olaylardan endişe duyuyordu. Final sonrası yaşananlar, bu endişelerin boşa olmadığını gösterdi.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI KAOSA DÖNÜŞTÜ

PSG'nin Arsenal'i penaltılarla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasının ardından binlerce taraftar sokaklara döküldü. İlk saatlerde kutlama havasında geçen gece, ilerleyen dakikalarda yerini kaosa bıraktı. Paris'in birçok noktasında olaylar çıkarken, güvenlik güçleri alarma geçti.

ARAÇLAR YAKILDI, MAĞAZALAR YAĞMALANDI

Kent genelinde çok sayıda aracın ateşe verildiği bildirildi. Bazı grupların mağazalara zarar verdiği ve yağma girişimlerinde bulunduğu belirtilirken, işletmelerde maddi hasar meydana geldi. Daha önce alınan güvenlik önlemleri sayesinde bazı mağazalar büyük zarardan kurtuldu.

POLİSLE ÇATIŞMALAR GECE BOYU SÜRDÜ

Olayların büyümesi üzerine polis ekipleri birçok noktada müdahalede bulundu. Taraftar grupları ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken, çatışmaların sabaha kadar devam ettiği aktarıldı. Paris genelinde yoğun güvenlik önlemleri uygulanırken çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.