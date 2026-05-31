Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde meydana gelen ve baba ile oğlunun yaşamını yitirdiği kahreden traktör kazasına dair yürek burkan detaylar ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Ümit Yıldırım ve oğlu Mustafa Mert Yıldırım'ın normalde Isparta’da yaşadıkları ve Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere memleketlerindeki köye geldikleri öğrenildi.

MANTAR TOPLAMAK İÇİN GİTMİŞLERDİ

Edinilen bilgilere göre, Isparta'da bir firmada pazarlamacı olarak çalışan baba Ümit Yıldırım, bayram tatilinde 2 oğlunu da yanına alarak traktörle mantar toplamak için araziye çıktı. Ailenin mantar topladıktan sonra eve dönüş yoluna geçtiği sırada, traktörün kontrolünün kaybedilmesi sonucu devrildiği kaydedildi.

6 YAŞINDAKİ ANAOKULU ÖĞRENCİSİ MERT KURTARILAMADI

Feci kazada traktörün altında kalan baba Ümit Yıldırım ile Isparta merkez ilçedeki Çünür Anaokulu'nda eğitim gören küçük oğlu Mustafa Mert Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan, aynı kazada traktörün altında kalarak ağır yaralanan diğer çocuk R.Y.'nin ise kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin yoğun şekilde sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.