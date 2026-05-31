Şehit Astsubay Yusuf Ergün\'e memleketinde veda

31.05.2026 14:13  Güncelleme: 14:27
Ankara'da yol güvenliğini sağladığı sırada otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde şehidin kardeşi, ağabeyinin tabutuna dakikalarca sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin babası ise, "Ne mutlu bana, ben de şehit babası oldum. Bu memlekete iyi bir evlat yetiştirdim" dedi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığına bağlı Gökçehüyük Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığında görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 48'inci kilometresinde yol güvenliği için çalışma yaptı. Bu sırada otomobilin çarptığı Ergün ağır yaralandı. Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ergün, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit Yusuf Ergün için Kırıkkale Nur Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende duygu dolu anlar yaşandı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Şehidin kardeşi Uzman Çavuş Oğuzhan Güner de Türk bayrağına sarılı tabuta dakikalarca sarıldı. Güner, ağabeyinin tabutu başında gözyaşı döktü. Anne Emine Ergün ve kardeşi Merve Ergün de gözyaşlarını tutamadı.

Şehidin babası Abdullah Ergün ise törende metanetli duruşuyla dikkat çekti. Baba Ergün, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik'e, "Ne mutlu bana, ben de şehit babası oldum. Bu memlekete iyi bir evlat yetiştirmişim. Mutluyum, huzurluyum. Çünkü iyi bir evlat yetiştirdim" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'ün naaşı, Kırıkkale Şehitliği'nde dualarla toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, MHP Milletvekili Halil Öztürk, Belediye Başkanı Ahmet Önal, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

