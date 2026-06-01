Silivri\'den bombaladı: İmamoğlu\'ndan Kılıçdaroğlu\'na ağır sözler

01.06.2026 11:47
Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP’nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve yönetimini çok sert sözlerle hedef alan tutuklu Ekrem İmamoğlu, "Milletin sandıkta vermediği yetkiyi mahkeme koridorlarından devşirmeye çalışmanın adı siyasi kayyımlıktır, dâhili bedhah kayyımlıktır. CHP'nin genel merkezi artık o bina değildir, otursunlar boş duvarlara baksınlar" diyerek Kılıçdaroğlu'nun liderliğini tanımadığını ilan etti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde mahkeme kararıyla Özgür Özel’in görevden alınarak yerine yeniden Kemal Kılıçdaroğlu’nun getirilmesiyle başlayan "çift başlılık" krizi, cezaevinden gelen şok bir açıklamayla yeni bir boyut kazandı. Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu yönetimini adeta topa tutarak, mevcut genel merkez binasını tanımadığını ilan etti.

"BUNUN ADI SİYASİ KAYYIMLIKTIR"

Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla göreve gelmesini "meşru olmayan bir saray operasyonu" olarak tanımlayan İmamoğlu, "CHP’nin başına, delegelerin iradesiyle değil; sarayın yargı marifetiyle kurduğu operasyonla taşınan bir yönetim anlayışının demokrasiyle hiçbir ilgisi yoktur. Bunu kim yaparsa yapsın, adı bellidir: Siyasi kayyımlık. Milletin sandıkta vermediği yetkiyi mahkeme koridorlarından devşirmeye çalışmak, siyaseten de vicdanen, ahlaken de meşru değildir. 'Dahili bedhah kayyım' diyorum ben ona. Çünkü bu partiyi dışarıdan yıkamayanlar, şimdi içeriden teslim almak istiyor" dedi. 

"ŞİMDİ OTURSUNLAR, BOŞ DUVARLARA BAKSINLAR"

T24 yazarı Murat Sabuncu'ya verdiği röportajda CHP Genel Merkezi'nin artık meşruiyetini yitirdiğini savunan İmamoğlu, "CHP’nin genel merkezi artık o bina değildir; bütün partililerimizin ruhunu ve yüreğini taşıdığı meydanlardır. Şimdi otursunlar, boş duvarlara baksınlar. Darbeye direnenleri izlesinler" dedi.

YENİ PARTİ SİNYALİ: MİLLETLE BERABER O YOLU YAPARIZ

"Mücadele CHP içinde mi devam etmeli, yoksa yeni bir parti mi kurulmalı?" sorusuna net bir manifesto ile yanıt veren İmamoğlu, hukukun çiğnenmeye devam etmesi halinde yeni bir siyasi organizasyonun kurulabileceğinin işaretini verdi: "'Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız.' O yol, hukukun, delegelerimizin ve millet iradesinin emrettiği şekliyle yol arkadaşım Sayın Özgür Özel’in Genel Başkanlığı’ndaki CHP’dir. Fakat hukuk çiğnenirse, delegelerimizin ve milletin iradesi yok sayılırsa, bizim milletle beraber yürüdüğümüz her yol meşrudur ve güçlüdür. Muhalefet kriz yaşamıyor, Erdoğan muhalefete darbe yapıyor. Milletin diliyle, ruhuyla ve iradesiyle o yolu yapar ve iktidara koşarız."

"TÜM DEMOKRATLAR BİRLEŞMELİ, 24 MAYIS BİR MİLATTIR"

Olası bir yeni hareketin lider merkezli mi yoksa bir cephe mi olacağına dair de konuşan İmamoğlu, tüm Türkiye'yi kapsayacak devasa bir "Demokrasi Cephesi" çağrısı yaptı. Özgür Özel ile başlattıkları "değişim hareketinin" özünün bu olduğunu vurgulayan İmamoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Türkiye’deki bütün demokratların birleşmesi gerekiyor. Genel Başkanımızın '24 Mayıs bir milattır' değerlendirmesine katılıyorum. Butlan ittifakında birleşenler, mahkeme kararıyla siyaset alanının boğulmasını destekleyenler ile demokrasi cephesinin, milli iradenin yanında olanların ayrıştığı bir milattır bu tarih. Tüm baskılara karşı beyaz gömlekleriyle yola düşenler, mayısta sağanak yağmur ve dolu altında özgür Türkiye için attılar adımları. Bu yolda hep birlikteyiz."

